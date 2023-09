Derby Acren - Tournai: Lugi Nasca ne veut plus "laisser place au hasard!"

Luigi Nasca oscillait entre satisfaction: "C’est notre quatrième match sans défaite, ne l’oublions pas. Tout se met en place, on doit absolument continuer à produire du jeu, on n’est pas mal !"

Mais aussi énormément de frustration: "On a une nouvelle fois été puni: une erreur défensive sur le premier but, le fait d’avoir laissé trop de part au hasard sur le dernier alors que selon moi, il n’y a pas lieu de siffler penalty sur le second but de la Real parce que c’est Sonko qui arrive le pied en avant ; si faute il y a, elle est à notre avantage !"

Les Sang et Or peuvent s’en mordre les doigts parce qu’ils étaient les meilleurs: "On a été chercher nos adversaires beaucoup plus haut après la pause, on les a mis en difficulté. Franchement, il n’y a rien à dire sur notre état d’esprit. On doit aussi être plus malins, avoir plus de malice dans certaines situations. Regardez Sonko sur le penalty, il joue bien le coup sans se poser de questions. Je ne peux que dresser le même constat: on doit encore grandir mais ça n’arrive pas du jour au lendemain évidemment. Il n’y a rien à faire: il faut qu’on soit plus exigeants à tous points de vue. Regardez les occasions qu’on a eues pour tuer le match sans y parvenir."

Les deux prochaines rencontres à domicile face à Ganshoren et Stockay-Warfusee doivent permettre d’engranger un ou des succès. Avec quatre points de plus, les Sang et Or seraient ni plus ni moins troisièmes…