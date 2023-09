La défaite du soir n’est qu’anecdotique par rapport à la nouvelle qui est tombée ce dimanche au TEF Kain. Le club a appris la volonté de son coach de ne plus coacher la P1. Le président Benoit Lefebvre accepte cette décision et cherche déjà des solutions. "Sam a choisi de quitter son poste pour des raisons personnelles. On le remercie pour ce qu’il a apporté. Ludo Peeters assurera probablement l’interim en attendant de trouver un remplaçant qui pourra gérer ce groupe prometteur".

L’ex-coach se justifiait de son choix. "Le rôle de coach en P1 me prenait beaucoup de temps et je ne veux pas continuer sans pouvoir le faire à fond. Je prends cette décision au bon moment pour que l’équipe puisse continuer à travailler. Je continue mes autres activités dans le monde du basket et notamment le coaching au sein de Wapiti."