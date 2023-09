Antoing s’impose à Péruwelz: Haillez va quand même bien dormir !

La journée avait bien débuté pour Péruwelz qui recevait cent convives pour son repas d’avant-derby. On attendait la suite sur le terrain face au voisin antoinien.

Montré du doigt à Jemappes, Surmont réussissait sa première sortie dans les pieds de Colasante. C’était le début d’une domination visiteuse outrageuse malgré l’essai trop enlevé de Paternotte. Ce sera d’ailleurs la seule banderille locale durant quarante-cinq minutes.

Sur le contre, Haillez secouait les filets mais le but était annulé pour hors-jeu. Le danger demeurait sur la cage péruwelzienne, Assazock renvoyant devant sa ligne la tentative de Colasante. Les quatre minutes suivantes offraient trois occasions à Haillez de déflorer le marquoir mais l’attaquant était manifestement dans un mauvais jour. Duyck, Colasante et Beugnies prenaient le relais devant Surmont mais le ballon ne voulait toujours pas franchir la ligne fatidique. Le cuir secouait pourtant les filets pour la seconde fois de la journée mais le nouveau but de Haillez était annulé pour hors-jeu ! Un dernier centre de Beugnies ne pouvait être transformé en but par… Haillez qui passait à côté du ballon !

À la mi-temps, le score aurait déjà pu atteindre la barre du forfait….

Péruwelz resserre les boulons après la reprise. Il ne pouvait pas en être autrement ! On croit pourtant au but de Colasante mais c’est une illusion d’optique, Seuls les filets latéraux tremblant. Sur phase arrêtée, Drouvent oblige Cuzzucoli à sa seule détente de l’après-midi alors que Carruana est contré en corner. Un autre essai de Paternotte fait croire que le Pays Blanc va regretter son énorme gaspillage de la période initiale.

Mais alors qu’il a loupé le plus facile, Haillez s’infiltre avant de décocher un tir imparable pour Surmont. Mais que les supporters visiteurs ont dû se montrer patients avant d’exulter et de goûter à un succès incontestable de leurs couleurs face à des locaux méconnaissables.