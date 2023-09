Acren - Tournai: Un derby royal que le RFCT devait gagner

Il était attendu depuis de longues années et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il n’aura pas déçu. Le public, surtout neutre, aura eu le droit à un derby d’une belle intensité. Six buts, des duels, des cartons, des retournements de situation… Tout était réuni pour un match de football parfait à suivre.

Mais la donne était bien sûr différente pour les acteurs. Dans les deux camps, chacun trouvait à redire. "Cela fait chier… Ça fait deux semaines de suite que l’on se fait avoir de la sorte alors qu’on a tout en main", pestait Malory Destrain à la sortie des vestiaires. Malgré les trois buts inscrits par les siens, Alimaneh Sonko parlait, lui, d’un jour sans. "On n’a pas joué comme on en a l’habitude. On n’était pas dedans", analysait le buteur acrenois

Le magicien Garcia Dominguez

Et pourtant, tout avait assez bien commencé pour la Real. Dans une première mi-temps plutôt équilibrée, Tournai, où Ba retrouvait place en pointe au détriment de Robail blessé, se procurait quelques frappes lointaines (par Strobbe et Holuigue) mais sans réel danger. Mais c’est finalement les Camomilles qui trouvaient l’ouverture à l’approche de la mi-temps. Ndecky parvenait à trouver Garcia Dominguez dans l’intervalle. Le magicien acrenois retrouvait le flanc gauche grâce à une pichenette dont lui seul a le secret. Le flanc gauche concluait d’une belle frappe croisée.

On pensait alors que les Acrenois allaient pouvoir gérer leur avantage. Mais Tournai sortait du vestiaire avec une motivation décuplée. Les Sangs et Or prenaient de suite le contrôle du ballon et jouait quelques dizaines de mètres plus haut. Un premier avertissement arrivait à la 52e: Ba était lancé en profondeur et ouvrait bien son pied. Mais l’attaquant avait été signalé hors-jeu juste avant. Le signal n’était pas pris à sa juste valeur par les locaux. Deux minutes plus tard, Cordaro pouvait s’avancer trop facilement vers le rectangle. Il plaçait sa frappe dans le petit filet d’El Koffi, sans être dérangé.

Le ciseau de Malo

Cinq minutes plus tard, et à juste titre, Tournai était récompensé de sa meilleure deuxième mi-temps. Sur un long coup-franc de Strobbe, le ballon revenait dans l’axe. Malo Destrain y allait d’un magnifique ciseau pour faire 1-2. Mais comme la semaine passée, le RFCT pêchait par son inexpérience alors qu’Acren faisait parler la sienne. Sur un ballon long anodin, Sonko passait intelligemment devant un défenseur et tombait après un contact que beaucoup trouvaient "léger". L’attaquant se chargeait de convertir le penalty obtenu (2-2). La fin de match s’emballait totalement. De son flanc droit, Henry trouvait El Koffi sur la trajectoire de son tir. C’est ensuite le montant, Amury, qui se loupait deux fois. Notamment lors d’un face-à-face au petit rectangle… L’attaquant profitait ensuite d’une mésentente entre El Koffi et Mayélé pour se glisser entre les deux et tomber. Luigi Nasca réclamait un penalty mais l’arbitre désignait le point de corner. Sur le botté, Holuigue profitait de l’apathie défensive pour catapulter le ballon dans les filets. A un quart d’heure du terme, on se disait alors que les Sangs et Or n’allaient plus se faire avoir une deuxième fois. Amury manquait même de chance en envoyant sa frappe sur le poteau. La chance était passée. Et en toute fin de partie, comme un Verviers, les visiteurs étaient punis. Sur un long centre d’Hammond, Gianquinto ne sortait pas alors que Piéraert perdait son duel avec le montant Kalala. Garcia Dominguez n’en demandait pas tant pour offrir un point un peu inespéré à la Real. Mais dimanche, à part le public neutre, personne n’avait vraiment envie de se réjouir. Pourtant, les 30 acteurs venaient d’offrir une très belle propagande pour le football wallon picard.