Les Péruwelziens déjà sous tension en P1

Message compris en tous les cas par Nicolas Renaud, venu de la N3 du Skill Tournai. "Je suis en grande partie responsable de ce non-match à Mons, indique le libero. Je n’ai pas du tout été à mon niveau. Et pourtant, j’avais eu de bonnes sensations durant la préparation et je me sentais très bien à l’échauffement. Je ne m’explique pas vraiment ce off-day. Pour notre premier match à la maison, il faut gagner. Et l’on pourra alors oublier Saint-Luc Mons."

Coéquipier de Nicolas Renaud au Skill la saison dernière, Valentin Delrue tempère quelque peu. "Une victoire nous ferait énormément de bien mais le plus important, ce sera d’abord d’apprendre à mieux se connaître. Le reste suivra. Fort heureusement, dans les quatre anciens Skillmen arrivés au club, trois ont été formés à Péruwelz, Nathan Van Liefferinge, Nicolas et moi. On connaît bien la maison. Et je ne fais aucun souci pour David Leclercq qui va beaucoup nous apporter quand il retrouvera sa place comme opposite. Il faudra aussi qu’Achille Tahon et que Mano Besserer, deux jeunes montés de notre P3, trouvent leur place dans le groupe et qu’ils évacuent le stress qu’ils ont eu à Mons pour leur premier match à ce niveau-là. Personnellement, il me faudra un peu de temps parce que j’ai demandé à ne plus jouer au centre, mais plus comme récep-quatre. Cela suppose tout de même des semaines d’adaptation. Maintenant on ne doit pas se cacher: avec La Louvière et Saint-Luc Mons, on a l’équipe pour jouer le Top 3. Et ça commence ce samedi ! Comme pour tous les matchs du premier pour, on partira dans l’inconnu. On va dès lors faire attention d’autant plus que cette équipe a gagné samedi passé contre Don Bosco ." Des propos partagés par son papa, par ailleurs aussi président du club. "Les plus jeunes ont été submergés par l’émotion, indique Christophe Delrue. Et il y a peut-être eu un peu de suffisance chez certains autres. Je suis toutefois certain qu’ils ont retenu la leçon…" À confirmer si possible ce samedi soir !