Alexeï Berthe (ASTEK): "La défense, c’est la base"

Et le meneur respire actuellement la confiance: "Mes équipiers m’ont directement très bien accueilli et à l’entraînement, les encouragements échangés permettent de faire le plein. Les premiers résultats enregistrés au début du mois de septembre n’ont fait que confirmer nos capacités et nous permettent d’avancer sereinement, d’autant que les plus jeunes se sont vite mis au diapason."

Seules six équipes sont encore invaincues en tête de la première régionale et il n’en restera que quatre demain puisque Fleurus et Esneux se rencontrent également ce week-end.

Virgile Sciuto: "À domicile, on n’a pas le droit à l’erreur"

Un étage plus bas, les Mafflois sont, eux aussi, toujours invaincus. Ils accueillent ce samedi soir une formation de Gembloux contre qui ils avaient longtemps bataillé pour les play-off la saison dernière. Les Namurois ont toutefois déjà laissé s’échapper quelques points à Ciney. "Cela reste un adversaire redoutable face à qui il sera capital de rester concentrés quarante minutes durant", relève Virgile Sciuto, auteur d’un début de saison satisfaisant avec sa nouvelle équipe.

En six matches officiels, les Athois ne se sont inclinés qu’une seule fois. "Et malgré ce trois sur quatre dans le cadre de la Coupe AWBB, on a pris la porte à l’issue de la première phase. Ce n’est pas banal mais on reste conscients que nous en sommes responsables, en ayant raté trop de petites choses lors de notre unique défaite. Ça nous a au moins permis de travailler en vue du championnat, que nous avons ainsi entamé de la meilleure manière. On conti nue de bosser d’arrache-pied en semaine pour acquérir le rythme nécessaire et trouver la bonne alchimie entre tous les gars. Après, avancer un match à la fois doit rester notre philosophie. Et à la maison, on se doit d’empocher le maximum de points."

Chez les dames, l’Essor Templeuve est au repos ce week-end.