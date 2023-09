P1: le moral a changé de camp avant le derby Péruwelz-Pays Blanc

"Quelque chose de plus..."

Ransart est le coleader de la série. Une surprise qui n’étonne qu’à moitié Vincent André, le coach de la RUFC. "Le groupe a connu énormément de changements durant l’entre-saison. Et lors de la reprise en juin, j’ai vite senti qu’il y avait quelque chose de plus dans cette nouvelle équipe. La venue de Molenbaix est un bon test mais nous avons l’habitude de respecter chacun de nos adversaires. Avec un groupe qui sait se remettre en question semaine après semaine, je ne crains pas le futur opposant. J’ai ainsi un effectif de gagneurs, c’est ce qui fait notre force. Et même si nos deux suspendus m’obligent à effectuer une tournante, je la considère tout simplement comme naturelle avec le noyau que je possède."

Du côté des visiteurs : "Nous espérons confirmer notre belle victoire contre Gerpinnes en faisant chuter Ransart pour la première fois cette saison, commente le T2 Charly Vanherpe. Ce serait bien de débuter une bonne série positive après un début de saison en montagnes russes."

Réaction ou confirmation ?

Le plus dur en sport est souvent de confirmer. Après son premier succès de la saison, le Pays Blanc devra le faire dans l’ambiance toujours particulière d’un derby. Le déplacement à Péruwelz sera très court mais non dénué de difficultés. "Les signaux sont presque au vert mais on fera le bilan à la fin du mois de septembre. Ce serait bien de le finir sur un six sur six, suggère le coach antoinien Romain Delaby. La semaine a été un peu plus cool après notre première victoire enregistrée. Il y avait moins de doute en matière de finition aux séances cette semaine. De plus, la concurrence est rude et tous se battent pour leur place. L’objectif est de remonter dans le classement le plus rapidement possible."

Pour les gars de la Verte Chasse, il est temps de redresser la barre. Les trois revers consécutifs ont plongé les protégés du président Zanatta dans les tréfonds du classement. Face aux Antoiniens, il serait donc bon d’évacuer les doutes, de peur qu’ils ne s’installent plus durablement, surtout avant de rencontrer Gosselies et Tertre-Hautrage ! "On mange notre pain noir en ce moment avec une équipe décimée. Et je pense qu’il est temps qu’on se dise les choses avant un derby qui n’est jamais facile à jouer. D’autant plus que le Pays Blanc aura le moral au zénith après son premier succès acquis le week-end dernier", prévient l’entraîneur Jonathan Krys.