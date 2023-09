Notre photo d’archives: quand Bléharies visait l’élite provinciale

Laurent Voiturier apporte plus de précisions: "Même si la couleur rouge est trompeuse, c’est bien l’équipe de Bléharies en P2 durant la saison 2005-2006. L’année est toutefois à confirmer…" On confirme ! "On jouait ce jour-là à Saint-Ghislain qui portait également le jaune et le bleu, nos couleurs. C’est un match de début de saison car les Français ne sont pas sur la photo, sourit le délégué de l’époque, en haut à gauche. C’est bien moi, alias Crasson, avec des cheveux et quelques kilos en moins !"

Il énumère les personnes présentes à ses côtés en commençant par son voisin de gauche: "Thomas Devallé, Gregory Legrand, Vincent Williame, Christophe Legrain, Arnaud Reignier, Julien Labarrère et le coach Fabrice Hochepied. En bas, Michael Bichkov, Frederic Ponteville, Benoît Williame, Christophe Legat, Lorenzo Servaes, Yannic Mahieu et le regretté Aurélien Tillie. Manquent à l’appel Johan Rjillo, Morgan Duval, Gaetan Dewasmes et sûrement encore l’un ou l’autre. Qu’ils me pardonnent si j’en oublie ! Il reste deux joueurs encore en action aujourd’hui: les infatigables Labi au Pays Blanc et Yannic à Brunehaut."

Quant à la saison qui allait suivre: "C’était le début de la grande époque de Bléharies avec à la clé une accession à la P1." Cette année-là, le FC terminait quatrième de la P2A, derrière Templeuve, Wiers et les Géants Athois qui l’éliminaient au tour final. La saison suivante, l’effectif faisait mieux avec une deuxième place derrière Wiers et la montée en élite provinciale. "Avec une équipe pareille, aujourd’hui, tu joues le Top 6 en D3", commente Enzo Corteletti. "Mélange de puissance et de technique", précise Ronny Gino. Max Bato ravive un souvenir bien précis: "Ce n’est pas l’année du Bléharies-Templeuve sous une tempête de neige ?" Greg Legrand confirme: "Cela me parle, oui ! Je me souviens de ce match de fou et puis, c’est tellement rare que je marque !" Ce Bléharies-là, c’était du costaud, du solide, du difficile à bouger, beaucoup se sont cassé les dents. Vous saviez d’office que vous alliez passer 1 h 30 pénible face à cette formation marquée du sceau de la camaraderie… "Bisous à tous, les copains !", conclut, en guise de confirmation, Juju Labarrère.