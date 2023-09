L’Estu rebondira-t-il immédiatement à Lebbeke ?

C’est en déplacement que ses hommes devront le faire, à Lebbeke, promu qui, jusqu’ici, n’a pris qu’une seule unité. "Cela ne veut pas forcément dire grand-chose, prévenait le gardien Fred Mespouille. C’est un adversaire qu’il faudra respecter… Si on ne le fait pas, on vivra alors une nouvelle désillusion. Même si l’important pour nous sera d’abord de retrouver les valeurs qui sont les nôtres après ne pas avoir répondu à l’attente face à un Eynatten qui en a profité."

L’accident de parcours du week-end précédent doit en effet être effacé. "On ne gagnera pas tout cette saison, ça, on le sait ! Mais cette défaite à la maison aurait pu ne pas se produire si on avait fait preuve d’un minimum de réalisme devant le but adverse. C’est une leçon à retenir. Il y en aura sans doute d’autres au cours de cette saison. Rien n’est mal fait avec nos deux victoires après trois journées. Mais l’idéal reste évidemment de réajuster le tir dès notre prochaine sortie. De Lebbeke, on veut rentrer avec un succès."

Avec cet adversaire au menu du jour, suivi des affrontements face à Kraainem et Atomix, Tournai rencontrera successivement les trois plus mal classés du début de campagne. Fera-t-il le plein de points avant le derby attendu à Courtrai, coleader avec son 6 sur 6 en compagnie de Houthalen ? C’est à espérer afin de rester au contact de la tête du classement !

Dans les autres divisions, les équipes masculines de l’Estu ont, elles, brillé le week-end dernier. La LFH de Jérémy Deltombe a ainsi remporté la victoire face à United Brussels: 29-25. Mais ce fut difficile ! "C’était le deuxième match à domicile après Eupen, face à un autre prétendant aux play-off. Un match compliqué offensivement. On n’a pas revu la dynamique de la semaine précédente sur les montées de balle. Il nous a fallu nos individualités pour nous maintenir dans le match. Menés de quatre buts à 12 minutes du terme, on a accéléré le jeu pour revenir et remporter le match dans le money time." Mais l’essentiel est là et la spirale reste dès lors positive en vue du déplacement de dimanche à Flémalle (18 h). Et pour l’équipe de promotion, c’est aussi une victoire qui a garni le week-end passé: 19-13 face à Ransart ! Par contre, l’équipe féminine de Florine Denays a chuté face à un adversaire de taille, Herstal étant venu s’imposer 12-30. "Un match très intéressant malgré la défaite. On a encore pu voir une belle évolution par rapport à notre première sortie. Il nous manquait encore des transferts. Mais une fois plus au complet, on montrera réellement de quoi on est capable en misant toujours sur notre belle cohésion sur le terrain."