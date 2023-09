D3A ACFF: le plaisir sur le pas de la porte pour Guillaume Biévez

Guillaume, revenons sur le partage blanc face à Aische de dimanche passé: bonne ou mauvaise affaire ?

C’est, dans l’absolu, un bon match nul contre une équipe pas mauvaise, qui avait tout gagné jusque-là. Mais on était à la maison, on a eu des occasions, comme l’adversaire, en sachant qu’on aurait pu être encore plus dangereux pour prendre les trois points. Mais on s’est contenté d’un seul.

Un nul blanc qui prouve de la solidité défensive de l’équipe…

Je joue depuis trois matches et directement, dès Tamines, j’ai senti qu’il y avait des bases solides. Défensivement, on sent qu’on est fort ! On se fait confiance, chacun est là pour rattraper l’erreur du copain. Ce genre de mentalité joue beaucoup ! Cela met en confiance nos joueurs offensifs qui savent qu’ils n’ont pas besoin de mettre trois ou quatre ballons au fond pour que l’on gagne. Ça amène une bonne harmonie au sein de l’équipe !

Un but encaissé en quatre matches, et aucun sur les trois derniers, malgré quelques changements dus aux blessures…

Entre la première rencontre à Saint-Symphorien et la dernière face à Aische, 60% de la défense a en effet changé. J’ai remplacé Logan Charlo. Tous deux blessés, Loriano Valenti et Joachim Dubois ont dû être remplacés par Chris Nzuzi et Melvin Bonnier. Mais cela ne change rien. C’est tout le mérite du staff qui a maintenu tout le monde concerné. Une fois que l’on doit faire appel à un joueur, il est prêt. Chacun dans le groupe a compris que ce ne sont pas seulement les onze titulaires qui comptent mais bien un groupe élargi. Le but est de pouvoir garder cet état d’esprit.

Vous aviez commencé le championnat en tant que doublure. Aviez-vous compris ce choix ?

Compris ou pas, je l’ai en tout cas accepté, même si ça m’a frustré. Je crois avoir fait de bonnes prestations en amical pendant la préparation mais le staff avait choisi de maintenir sa confiance en Logan qui était là la saison passée, contrairement à moi. Ce qui a été dur, c’est qu’on a appris qui allait jouer le jour même du premier match, au moment où le coach a dévoilé son onze de départ. Mais la décision, je l’ai acceptée en me disant que je devais bosser dur et que ma chance arriverait un jour.

Elle est arrivée très tôt…

Le matin de la venue de Tamines, je vois un appel du coach, puis un message de l’entraîneur des gardiens m’annonçant que je jouais. J’étais désolé pour Logan, alors tombé malade, mais je recevais une opportunité en or et je me devais de la saisir. On a gagné et je n’ai pas pris de goal. La semaine suivante, en déplacement à Monceau, idem ! Puis, il y a eu Aische avec une nouvelle clean-sheet.

Vous vous considérez comme le titulaire désormais ?

On n’est jamais assuré de sa place mais je me dis que tant que je joue bien, on ne m’enlèvera pas du terrain normalement. Après, je ne veux pas me mettre de pression, je fais ce que j’ai à faire sans me poser trop de questions. L’erreur arrivera bien un jour. Le plus tard possible et le moins souvent possible néanmoins ! Je veux juste essayer de gagner des points pour l’équipe.

Vous en avez gagné jusqu’ici ?

Je ne sais pas ! Difficile à dire car le scénario d’un match n’est jamais celui d’un autre. Contre Tamines et Aische, j’ai eu un ballon chaud dans les deux premières minutes. Mon arrêt maintient alors l’équipe dans le match mais ensuite, je n’ai plus grand-chose à faire. À Monceau, j’ai eu bien plus de boulot. C’est toujours plus facile de rester concerné. Jusqu’ici, on dira juste que je fais mon job, c’est tout !

Et cet effectif du Pays Vert que vous venez d’intégrer ?

Je l’avais affronté par le passé et je savais de quoi il est capable. À chaque fois que j’ai pu jouer contre Ath, c’était compliqué ! Mais je crois que nos adversaires ont encore plus de mal cette saison car il y a une vraie profondeur de banc. En termes de qualités, on a des joueurs équivalents. Ainsi, s’il y a un souci avec l’un, il y en a un autre pour prendre le relais. On a gardé cette agressivité, cette façon de ne jamais rien lâcher, mais il y a en plus une vraie qualité de joueurs.

On sent que vous vous plaisez dans le vestiaire…

J’avais vraiment envie de venir ici pour reprendre du plaisir. Ça fait longtemps que je ne me suis plus senti aussi bien. J’habite à cinq petites minutes du stade. Je peux venir à pied. Avant d’aller à Mouscron, Valenciennes, Braine, Tubize et Acren, j’ai évolué chez les Géants Athois en de jeunes. Revenir à Ath est l’étape parfaite après deux-trois saisons plus difficiles ! Je savais à l’avance que j’allais être bien ici.