Au championnat et à la Coupe, Mouscron s’ajoute un troisième objectif: l’Europe

C’est en effet ce samedi, à domicile, que les Dauphins s’y mettront. Et l’adversaire sera moins docile que Louvain. Sur le papier, La Louvière sera plus dure à négocier, l’équipe de Tonkovic Zeljko est autrement mieux armée. Elle a en outre pu se jauger ce dernier samedi lors d’un premier duel de championnat gagné difficilement face à un Tournai qui a agréablement surpris.

Gros boulot en interne

La victoire étriquée 10-9 indiquerait-elle une La Louvière un peu moins inspirée que la saison dernière ? "On a droit d’entrée à un gros match avec l’avantage d’évoluer à la maison, ce n’est pas négligeable. On avait vu La Louvière à l’œuvre lors d’un tournoi à Douai avant le début du championnat mais elle n’était pas au complet. Difficile alors de juger son niveau ! Sa courte victoire du week-end dernier nous a un peu surpris, connaissant la problématique tournaisienne avec des joueurs partis et le souci de piscine. Mais on ne s’attarde pas là-dessus ! C’était un premier match, ça reste particulier pour tout le monde."

Avant cette entame réelle de la saison, le RDM a des ambitions plus élevées que jamais. "Avec le noyau dont on dispose, on visera le doublé coupe-championnat comme la saison passée. Mais pas que ! On a beaucoup bossé en interne pour participer à la Coupe d’Europe. On a trouvé les fonds nécessaires. On organisera la phase de notre poule chez nous. Clairement, c’est dans le but de passer un tour… D’habitude, on a deux objectifs. On s’en ajoute un troisième."

Passer le premier tour

On sent que la présence sur la scène européenne est importante pour Anthony Thues ! "On a fait tant d’efforts sur le plan financier que l’on veut faire plus que bonne figure. On a des engagements à honorer auprès des personnes qui nous soutiennent. Staff et direction ont mis tout en œuvre pour rejouer la Coupe d’Europe. Aux joueurs de nous faire honneur dans l’eau ! Le tirage au sort aurait pu être pire. Nos adversaires sont à notre portée, même s’il y a une petite interrogation au sujet des Suisses et des Turcs. Mais l’on doit viser au minimum la deuxième place du groupe, synonyme de qualif pour le tour suivant. Devant notre public, avec l’engouement, nos joueurs sont capables de donner ce petit pourcentage en plus."

Retour en Coupe d’Europe et nouveau coach avec la succession de Gabo Gallovich par Akos Biro, le RDM vit-il un tournant ? "C’est un genre de renouveau mais aussi une évolution positive de notre section du water-polo au club. Structurellement, on se porte déjà bien. Au niveau sportif, on désirait passer un cap. Avec notre nouvel entraîneur qui a joué au plus haut niveau, les exigences seront plus élevées. Elles seront en adéquation avec le milieu pro: rigueur, discipline ! Même s’il sait qu’on est en Belgique, dans un pays où le polo reste amateur."

"On n’est pas un ogre"

Quant au noyau: "On a perdu Hiliane Zaoui, un pion majeur à un poste où il n’est jamais simple de trouver un joueur de qualité, surtout dans nos budgets. L’Australien Daniel Hansen doit combler ce vide en pointe ! Pour remplacer Justin Kubat qui est revenu sur sa décision de nous rejoindre pour rester à Tournai, on a déniché le Hongrois Abel Lukacs qui a connu le haut niveau à l’image de notre coach. Avec ce duo, on s’assure d’avoir des joueurs qui sont prêts à s’investir à 100% au club."

Le RDM a également vu partir Guillaume Wartelle-Hugues, son second gardien, et Alexis Durant, définitivement indisponible en raison de son travail. "Mais on est paré pour réussir au moins la même saison que la précédente. J’ai confiance ! Tout comme je crois dur comme fer en la qualité de la formation de nos jeunes. On en a fait une priorité. Gabo Gallovich prendra soin de notre école des jeunes, coachant lui-même une équipe, et se charge de la section sports-études polo. Pour des amateurs, on fait plutôt bien les choses."

Reste la réputation du RDM: celle d’un ogre qui risque, au niveau national, de faire cavalier seul ! "Je ne pars pas de ce principe-là. Oui, on veut tout gagner mais dire qu’on va le faire haut la main serait manquer de respect. Malines, Anvers, Courtrai et La Louvière resteront des concurrents qu’il ne faudra pas du tout sous-estimer."