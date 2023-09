Belœil va poursuivre sa route et sa découverte de la D3 en se déplaçant à Arquet dès ce samedi soir. Selon Antoine Mukala Kabemba, le groupe doit poursuivre dans la direction actuelle. "Je trouve que c’est un début de saison plutôt réussi. Ce bilan de cinq points, c’est plutôt pas mal pour une nouvelle équipe, même s’il y a encore du travail pour atteindre notre potentiel maximal. Avec le temps, ça viendra. Je suis confiant, car nous avons de très bons joueurs dans l’équipe, assure le latéral droit. Ce samedi soir à Arquet, on va essayer d’aller chercher les trois points pour vraiment se donner de l’air au classement et surtout se racheter de notre match de la semaine dernière contre Tamines, où on s’en sort bien en arrachant le point à la dernière minute."

"Une équipe pas facile à jouer"

Invaincue depuis trois rencontres, la RUS va tenter de faire fructifier son capital. Un succès la placerait en ordre utile pour aborder la suite. Mais Jérémy Descarpentries s’attend à un match tout sauf facile face à cet autre promu qui compte trois unités. "C’est une équipe qui n’est pas facile à jouer, qui est bien en place et qui se projette vite grâce notamment à ses joueurs de couloirs. Nous devrons donc être vigilants par rapport à cet aspect. On s’attend à une belle opposition", indique ainsi le coach de Belœil. Le point pris le week-end dernier face à Tamines n’a rien d’anodin pour les Belœillois, car pendant une moitié de match au moins, les hommes de Jérémy Descarpentries n’étaient pas dedans, comme on dit. Dans de telles conditions, arracher un partage dans les derniers instants est quand même un signal positif.

Incertitude pour Jules Flamant

"Par rapport à notre prestation, c’est un bon point de pris. Maintenant, il va falloir s’améliorer, et notamment dans l’utilisation du ballon, souligne le coach de Belœil. En première période, nous nous en débarrassions vite et nous étions un peu trop loin des hommes. C’était très compliqué. En fait, nous nous sommes mis en difficultés. Par contre, c’était bien mieux en deuxième période, l’orgueil affiché m’a plu. Au final, on s’en tire bien."

Tout irait dans le meilleur des mondes à Belœil s’il n’y avait les traditionnels bobos, apanage de toutes les équipes.

Baelongandi et Limbourg ont été malades. Milongi, Ba et Jules Flamant relèvent de blessure. Jules devait encore se tester ce vendredi soir à l’entraînement. "Il souffre des côtes. Il a pris un coup lors du dernier match la semaine passée et s’est entraîné, mais il avait très mal, précise Jérémy Descarpentries. Il y a encore quelques incertitudes par rapport à la composition du groupe. Je récupère Ryelandt ainsi que Debenest."

Par contre, pour Pape Dione, touché après à peine une demi-heure de jeu face à Tamines alors qu’il revenait de blessure, l’aventure belœilloise est terminée. Le coach, en fonction des dernières incertitudes qui sont à lever, devait par conséquent choisir parmi ces éléments-ci : Okombi, Kaiser, Baelongandi (?), Gassama, G. Flamant, Hassaini, J. Flamant (?), Dubois, Flammia, Mukala, Kragbé, Jephte, El Ouahab, Limbourg (?), Ryelandt, Kimbaloula, Debenest et Calicchio.