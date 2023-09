P4B: un beau derby cellois pour la première place

Chez les Bleus, Fred Agboton connaît l’importance d’un tel rendez-vous. "Pour les deux clubs, ce derby est toujours quelque chose d’important. Velaines est dans une bonne spirale depuis le début de saison, ils voudront confirmer leur bon début de saison. Il faudra vraiment se méfier d’eux car ils ont une belle équipe capable de nous faire mal. Si on parvient à gagner cette rencontre, on fera une belle opération au classement", conclut le coach molenbaisien. Dans la même série, on suivra de près le déplacement de Houtaing à Anvaing B. Les deux équipes se cherchent encore un peu en ce début de compétition et n’auront donc pas le droit à l’erreur sous peine de se faire distancer du peloton de tête.

St Jean espère un déclic

Avec quatre points au compteur, on ne peut pas dire que le début de saison de St Jean soit une grosse réussite. Avant de se rendre à Brunehaut ce dimanche, le T2 Benjamin Legat tente de faire avancer le schmilblick. "On cherche la solution à nos problèmes mais c’est compliqué. L’équipe ne manque pourtant pas de qualité. Face à Hérinnes, le week-end passé, on n’avait rien fait en première période avant de montrer un meilleur visage après le repos. Tout n’est pas mauvais mais on doit arriver à être présent tout au long du match. L’équipe ne manque pas d’expérience mais la roue ne tourne pas pour l’instant. À Brunehaut, j’espère que le déclic viendra. Ce serait bien pour notre confiance de groupe."

À noter que ce duel sera aussi celui des frères Legat puisque Christophe, le frangin de Benjamin, est le T2 des Hollinois. Autre match important de la série A, c’est le duel qui se tiendra à Hérinnes, entre l’équipe locale et Herseaux B. Les deux formations totalisent actuellement le même nombre de points sur la troisième marche du podium, derrière le leader rumois et Brunehaut.

En 4C, Wiers B a fait une belle opération le week-end dernier en doublant tout le monde en tête du classement. Dimanche, un défi de taille attend les protégés de Frank Castelain qui recevront Horrues, le coleader. En cas de victoire, on pourra compter sur les Wiersiens dans la course au titre.