P3A: Thumaide pense encore au tour final

Après un début de saison très compliqué, on sait désormais que l’objectif ne sera atteint qu’au prix d’une énorme remontée. Philippe Labie entrevoit fort heureusement le futur avec un brin d’optimisme même s’il a déjà fallu provoquer un électrochoc pour remotiver le groupe. "Après le match perdu contre Bléharies, j’ai dit aux joueurs que je comptais arrêter. Christophe Gravet a assuré les entraînements en semaine mais j’ai alors reçu de très nombreux messages de soutien qui m’ont fait revenir sur ma décision. J’ai annoncé au groupe que je resterai jusque la fin de la saison tout en leur disant qu’on doit toujours penser au tour final qui est un objectif tout à fait réaliste", commente le mentor des Rouge et Vert.

Contre le Pays Vert B, son effectif a été à deux doigts de prendre son premier point de la saison, mais ce n’est sans doute que partie remise. "Les Athois menaient logiquement à la pause et, comme souvent, on encaisse le deuxième but juste après les oranges. Mes joueurs ont eu le caractère pour revenir dans la partie avant d’encaisser le 2-3 à la 94e minute. C’est de la malchance mais j’ai félicité le groupe car accrocher le leader de la série n’est pas donné à tout le monde. Si on affiche la même envie lors des trois quarts des rencontres, on peut encore réaliser de belles choses. Cette belle sortie demande évidemment confirmation dès dimanche à Biévène. On visera clairement les trois points avant d’accueillir l’Union dans le match des mal lotis. Un six sur six lancerait clairement notre saison et c’est ce qui est désormais à espérer", poursuit un Philippe qui salue l’excellente ambiance qui habite son groupe malgré des résultats inférieurs aux attentes.

Luingne B cherche à conclure ses occasions

Autre petite déception du début de cette saison, Luingne B fait partie des équipes qu’on attendait clairement un peu plus haut. Avec six points sur quinze, les Cleugnottes sont toujours en phase d’apprentissage, ce qui ne semble pas inquiéter leur coach Thomas Lamblin qui veut éviter une troisième défaite consécutive dimanche contre Péruwelz B: "La réussite nous boude ces dernières semaines. Contre Béclers et Rongy, nous sommes tombés sur des adversaires qui se battent avec leurs armes et font preuve de plus de réalisme offensif. On peut saluer notre côté dominateur dans le jeu, ce n’est pas suffisant si on ne parvient pas à marquer nos occasions mais je reste optimiste car on a montré de belles choses contre des équipes plus joueuses comme Tournai B et Velaines et nous savons que nous sommes toujours très proches des équipes qui se battent pour le tour final."

Le coach espère stabiliser une équipe qui change chaque semaine et se doit de s’adapter à ses exigences. "On en demande beaucoup, c’est peut-être un peu trop pour les joueurs, le manque de concentration se paie aussi. Il faudra apprendre à produire le même foot pendant 90 minutes. Dès que la réussite sera là, on verra notre vrai visage."