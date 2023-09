P3A féminine: la jolie réussite des Obigeoises

Nombre impair de prétendantes oblige, ici aussi en P3A, la lecture du classement n’est pas évidente. Seule certitude: le rôle de leader endossé par Acren-Lessines B qui a profité du forfait d’Escanaffles pour amener son quota de points pris à quinze. Derrière lui, le Stade Mouscronnois B a lâché du lest pour la première fois de la saison, battu 2-3 par Quévy. Le score de 3-1 en faveur de Velaines face à Quaregnon n’a pas été validé jusqu’ici, le match n’ayant pu aller à son terme suite au malaise d’une joueuse visiteuse qui se porte mieux, soyons rassurés, l’intervention efficace et rapide d’une Velainoise étant à mettre en exergue ! Obigies, pour sa campagne de lancement, étonne semaine après semaine. Toujours pas de défaite enregistrée après quatre rencontres et un 8 sur 12 fantastique à la suite du récent succès 0-12 à Enghien. Autres novices, le Risquons-Tout et Néchin ont, eux, été battus: 1-5 par Écaussinnes B et 5-3 à Hornu.