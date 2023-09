P2A: crocs acérés au Pays Blanc B et à Enghien

Celui qui connaît les préceptes du coach antoinien sait bien que cela ne pouvait durer. "J’ai mis mes directives, celui qui ne s’entraîne pas ne joue pas. Je suis ravi de compter une vingtaine de joueurs aux entraînements, nous sourit Alex. Un match de référence contre Templeuve, un autre sérieux à Esplechin sur un terrain pas évident – on n’aurait sans doute pas remporté la mise en tout début de saison. Attention toutefois: pas question de fanfaronner. Pour le moment, on profite."

Le retour de Jeanjean Delannoy a fait beaucoup de bien également. "Même s’il n’explique pas à lui seul notre bonne période. Il s’est soigné physiquement, mentalement ; on n’avait pas d’attaquant, inutile de préciser ce qu’il peut apporter quand il est en forme." Le coach se félicite de l’apport des joueurs de l’équipe A ce qui n’était pas forcément le cas en tout début de championnat: "Tant contre Templeuve qu’à Esplechin, ce sont ceux qui sont descendus de P1 qui ont quasiment été au-dessus du lot, la remise en question a fait du bien."

Enfin, la gestion de ce groupe élargi est optimale: "J’essaie de tenir tout le monde en éveil même si ce n’est pas évident car je dois en laisser cinq ou six à la maison chaque dimanche. Ainsi, j’ai laissé de côté Devillers qui avait été le meilleur homme sur le terrain quand on est allé jouer à Luingne. Je tente d’expliquer un maximum les choix. Je comprends que pour les joueurs de P2, voir arriver les gars de P1 ne soit pas évident mais chacun connaissait le deal." Avant de conclure: "Quand les résultats suivent, les joueurs ferment leur gueule – je le dis crûment mais c’est la réalité du foot – quand ça va moins bien, l’entraîneur devient vite mauvais."

Le moment semble parfait à Antoing pour accueillir un Stade Mouscronnois lui aussi en forme: "Je ne pense pas qu’il y ait de période idéale pour les affronter vu qu’on ne boxe pas du tout dans la même catégorie. Ça ne nous empêchera évidemment pas de jouer notre va-tout. On ne fermera pas les portes, quitte à perdre. On est chez nous, on est invaincus, les joueurs tiennent à le rester. C’est une rencontre de gala pour nous. Secrètement, on a tous envie de créer l’exploit dimanche. On reste sur deux clean sheets et sept buts inscrits. Si on est à 125%, qui sait… Je serai déjà très content de pouvoir être fier de mes joueurs s’ils ont tout donné lors de ce match."

Matthew sur le terrain

On attend également avec impatience l’affrontement entre Enghien et Luingne après le premier succès enlevé à Anvaing. On ne l’avait pas directement remarqué mais cela a coïncidé avec le retour sur le terrain de Matthew Verhaeren. "Ça s’est fait tout naturellement, je suis revenu pour aider l’équipe privée de Sterckx et de Heymans. Le brassard de capitaine – encore une décision collective – me permet de prendre les foudres de l’adversaire et de l’arbitre, de gérer les temps forts mais surtout les temps faibles… Les gars peuvent se concentrer sur leur football."

Là aussi, la visite de Luingne, un des autres ogres de la série tombe à pic: "On est toujours content de les jouer parce qu’on a beaucoup d’affinités sur et hors du terrain. On sait déjà que le match sera plaisant entre deux équipes joueuses. Nos ambitions sont différentes mais l’envie de gagner est juste énorme. Si l’on se montre aussi valeureux qu’à Anvaing, on peut les embêter."