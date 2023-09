P1 féminine: les comptes sont bons entre clubs voisins

Il l’est encore moins par les forfaits ponctuels déjà enregistrés. Il y a eu celui d’Acren-Lessines il y a quinze jours et celui de Baudour le week-end dernier. À chaque fois, c’est La Louvière, grandissime favori pour le titre, qui en a fait les frais. Même s’il a empoché les trois points, il aurait préféré jouer… Ajoutez une première journée au cours de laquelle elles n’ont pas non plus quitté le vestiaire, son adversaire prévu ce jour-là étant Manage, vous comprendrez pour quelle raison les Louviéroises sont en train de trépigner d’impatience ! Logiquement, dimanche, Hensies devrait leur permettre de fouler enfin le terrain dans le cadre de ce championnat de P1.

Havinnes défie Mouscron

Un Hensies qui, samedi passé, a tenté d’offrir la plus belle opposition possible à Mouscron. Cela n’a pas empêché le Stade de continuer le parcours parfait: succès 3-8 et bilan de 9 sur 9 ! De bon augure avant la réception d’Havinnes dès ce vendredi à 20 heures au Futuro. L’adversaire des Hurlues sort d’un revers 1-3 face aux Herseautoises. C’était déjà le score qui avait sanctionné sa précédente sortie. C’était déjà avec de bonnes choses montrées par le groupe de l’entraîneur Dominique Salbeth !

Comme le voisin mouscronnois, Herseaux n’a pas encore connu de fausse note jusqu’ici mais la venue de Gosselies ce samedi à 15h pourrait changer la donne, les Carolos offrant un visage très séduisant depuis le lancement de la saison, seul Monceau est venu le week-end dernier mettre un frein à la progression des Casseroles avec un nul 3-3. Coup d’envoi 15 h ! C’est deux heures plus tôt que le duel qui doit opposer la REAL à Baudour, des équipes ayant un forfait à se faire pardonner !