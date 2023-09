Luigi Nasca: "C’est dans un derby que les vraies valeurs doivent ressortir davantage"

Luigi, qu’évoquent les derbys dans vos souvenirs d’enfant et de coach ?

J’en ai vécu pas mal en tant qu’entraîneur. Je me souviens de duels pas piqués des vers entre Mons et les Francs Borains en D2 ou Rebecq-Tubize. Je n’oublie pas les Ath-Tournai en D3. Quand j’étais gosse, on allait tout le temps voir Mons-Francs Borains… Comme joueur aussi – mais là ça remonte à loin et ça ne me rajeunit pas ! – les Francs Borains-Mons mais aussi Francs Borains-La Louvière devant plus de dix mille personnes donnaient des frissons !

Le dernier derby entre Tournai et le Pays Vert était d’ailleurs un peu particulier…

Je n’étais ni en tribunes ni sur le banc – c’est Greg Voiturier qui l’occupait et qui a gagné – mais dans l’avion. J’ai regardé le match sur mon téléphone.

Des derbys, il n’y en aura pas beaucoup cette saison… C’est dire si les supporters font spécialement attention à ce genre de match et à son résultat.

C’est une rencontre importante pour eux évidemment mais aussi pour les dirigeants, bénévoles et le staff tout entier, un match spécial avec du monde et de l’ambiance. C’est là que les vraies valeurs doivent ressortir encore plus. Ce n’est pas la meilleure équipe qui l’emporte forcément mais bien celle qui gère le mieux ses émotions.

Sur le papier, la REAL est favorite vu son expérience, non ?

Tout à fait d’accord. Avec le staff, on a regardé les matchs de la REAL contre Warnant, Mons et Rochefort et on est tous arrivés à la même conclusion: cette équipe finira facilement dans le top cinq ! Je l’ai rencontrée l’a passé mais elle est beaucoup plus complète et solide cette saison ! Chapeau aux dirigeants qui ont bien travaillé. Défensivement, c’est costaud avec de la taille, de la puissance et de la jeunesse – vous avez vu le culot de Lumen, un gamin ? Je ne parle pas du milieu de terrain, avec Hammond et Garcia Dominguez que j’ai eu sous mes ordres à Mons, Mayélé le capitaine. Et devant, le duo Sonko-Vroman compose une paire redoutable !

On poursuit avec l’expérience justement: le match à Verviers a encore prouvé que vous en manquiez cruellement…

C’est ce que j’ai expliqué au groupe mardi: en D3, ce sont surtout des joueurs de provinciale qui viennent avec la ferme intention de gravir les échelons alors qu’en D2, ce sont davantage des joueurs de foot qui débarquent pour finir leur carrière et savent comment ça fonctionne. Sur les deux buts qu’on prend, le premier vient d’une faute où le joueur local fait semblant alors que sur le coup d’épaule de Quentin Piéraert, son adversaire tombe excessivement bien. Jamais mes joueurs à vocation offensive ne penseront à faire ça !

À quel genre de match vous attendez-vous dimanche ?

Difficile à dire ! Si après deux minutes de jeu il y a un but, tout change ! Ce derby, ce sera une bataille même sur terrain synthétique. Celui qui fera le moins d’erreurs l’emportera. Pour l’instant, toutes les nôtres se paient cash. Ça finira par s’arrêter un jour, je l’espère. Le plus tôt sera le mieux.

Le fait de jouer sur synthétique est-il un avantage pour Acren ?

Nettement ! Ils s’entraînent sur cette surface, y jouent la moitié de la saison, les transferts sont réalisés en fonction de ça. Regardez les profils à la REAL: des joueurs petits, vifs et techniques. De mon côté, à Tournai avec le grand terrain en herbe du stade Luc Varenne, j’ai axé les arrivées sur des joueurs avec beaucoup de vitesse de course.

Voilà plusieurs rencontres que vous vous faites remonter ou que vous concédez bien trop facilement les buts. Combien de temps faudra-t-il pour effacer ce genre de chose ?

Tant qu’on n’aura pas digéré la différence de niveau, on ne prendra pas notre envol mais je suis confiant car l’évolution de notre jeu est positive. N’oublions pas non plus d’où nous venons et où on veut aller ! Pour un promu, on n’a qu’un revers en quatre matchs ! On aurait dû avoir quelques unités de plus. J’ai un groupe réceptif. Ce qui est bien, c’est l’apport de la vidéo qui permet de montrer les bonnes et moins bonnes choses ; l’apprentissage en est accéléré. Et mes joueurs commencent à prendre conscience de leurs capacités, ils se disent que ce n’est pas parce qu’on a moins de maturité qu’on ne sait pas rivaliser. En D2, on est davantage mis sous pression ; à l’entraînement, on insiste sur la circulation du ballon dans les petits espaces.

Pour le même prix, vous auriez pu avoir le même nombre de points que la REAL. Vous allez les récupérer dimanche ?

Un nul serait déjà un sacré bon résultat devant pareille armada. On sait à quoi s’attendre. J’ai dit à mes joueurs qu’à une minute près, on aurait pu être quatrièmes. On n’est pas trop mal ; avec nos moyens, on a bien travaillé ! Nous savons juste que nous devrons toujours donner le meilleur de nous-mêmes.