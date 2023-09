Les entraînements féminins gagnent le Hainaut, notamment Tournai

"Ouvrir ce type d’entraînement permet de mettre en valeur le sport féminin qui est malheureusement en déclin, et ce peu importe la discipline. Je pense que des initiatives doivent émaner des clubs, car ce sont les principaux acteurs qui permettront d’apporter une nouvelle dynamique. La fédération peut aider les clubs à développer ces projets, tout comme l’Adeps d’un point de vue financier, mais c’est avant tout les clubs qui doivent mettre des choses en place au même titre que pour les jeunes ou le handisport, explique Mathieu Jasinski, membre du secrétariat général de l’AFTT, et secrétaire de la Palette Saint-Piat. Si Le comité de mon club a décidé de suivre ce projet c’est parce que nous avons désormais une structure dames qui s’est développée grâce à notre responsable interclubs féminins, Caroline Poulain. Vu le succès de cette structure il était important pour nous de faire en sorte de contribuer à la démarche de promotion de notre sport aussi chez les femmes. "

Répondre aux demandes spécifiques

En ce lundi, au lendemain du premier week-end de championnat, les dames étaient invitées à Tournai à participer au premier entraînement féminin dirigé et ouvert de la Palette Saint-Piat. Pratiquement complète malgré quelques désistements de dernière minute, cette première séance était une réussite. "Ce qui me plaît dans cet entraînement, c’est le fait de se dépenser et de se décharger du stress des journées de boulot, tout en passant un bon moment avec des coéquipières, pour certaines, devenues des amies, et aussi de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent le même loisir ", témoignait Stéphanie Cannoot, joueuse de Saint-Piat. Sa coéquipière Virginie Dereux ajoute: "c’est parfois plus simple pour certaines d’évoluer dans une cellule féminine et c’est aussi et avant tout un entraînement supplémentaire. Il nous permet de nous faire progresser au sein de notre propre compétition, et répond également aux demandes spécifiques, comme le double."

Ouvert aux autres clubs

Parmi les inscrites, on retrouvait également quatre dames de la Palette Huissignies, qui ont également participé à l’entraînement de Neufvilles le lendemain. "On n’a rien contre les hommes, s’amusent-elles, mais les entraînements dames nous ressoudent et le fait de nous déplacer en équipe, cela nous porte. Puis l’ambiance n’est pas la même, on semble davantage solidaires entre femmes, on s’entraide toutes pour progresser" développaient les dames de Huissignies.

Pour la responsable interclubs féminins de Saint Piat ouvrir l’entraînement aux autres clubs était important pour le projet: "la visée de ces séances mensuelles est de donner envie aux femmes de poursuivre dans ce sport, et de donner envie de se rencontrer en compétition. Rester avec ses coéquipières pouvait suffire, mais s’ouvrir aux autres et entretenir la bonne camaraderie avec les autres clubs apporte, selon moi, un vrai plus à cet entraînement féminin. "

"plus facile, mais plus sérieux"

Deux entraîneurs dispensent la séance: Mathieu Jasinski (niveau trois) et Thomas Creps (niveau un) remplacé ce lundi par Diégo Lemoine. "Entraîner des dames, ce n’est pas pareil qu’avec un groupe messieurs étant donné que les caractères sont très différents. Elles sont toujours plus sérieuses que les messieurs de manière générale, donc de ce point de vue, c’est plus simple. Je pense que l’essentiel est d’être à l’écoute et de pouvoir donner un ou deux conseils qui leur seront utiles lors des matchs. Les grands sourires à la fin des séances et les remerciements nous motivent à essayer d’être à la hauteur de leur attente chaque mois", se réjouit Mathieu Jasinski.

Le prochain entraînement dames du club tournaisien aura lieu le 16 octobre et se déroulera tous les troisièmes lundis du mois, de 19h à 21h. L’inscription auprès des responsables du club est obligatoire en raison des places limitées, mais la participation est gratuite. Les séances dispensées à Huissignies sont organisées tous les mercredis de 19h30 à 21h.