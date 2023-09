Le vendredi idéal pour engranger des points !

Charleroi – Mouscron (ven. 21 h 15)

Une victoire surprise face à Anvers et une lourde défaite à Bilzen, le début de saison de la Squadra Mouscron en N1 n’est pas celui auquel on s’attendait même si on aurait volontiers misé sur ce bilan de trois points récoltés. Mais c’est plus un succès à Bilzen que l’on avait imaginé, moins une domination sur un Anvers qui s’est repris une semaine plus tard contre Hoboken mais avec beaucoup de difficultés. Cela annoncerait-il un Topsport en perte de vitesse ? En attendant une confirmation à ce premier constat, la Squadra voudra montrer un autre visage que celui offert à Bilzen. Il y aura du pain sur la planche pour les Hurlus qui se rendent à Charleroi. Le Futsal Team est une des trois équipes qui a gagné ses deux premières luttes, aux côtés du Sporting Anderlecht et Châtelet. Après son 3-8 à Herentals et son 10-5 face à Malle, les Carolos veulent poursuivre leur belle lancée face au groupe de Nico Greco. Sûr que ce dernier ne se laissera pas faire !

Brunehaut – Jette (ven. 22 h)

Et de trois pour Brunehaut qui se produira une troisième fois de suite à la maison. Lors de ses deux premières rencontres at home, le MFC avait pris, à chaque fois, un point. Sera-t-il capable de faire mieux pour sa troisième sortie en championnat ? Rassurés par leur qualification sans souci à Huy en Coupe, les Olympiciens accueillent le Futsal Jette qui compte une unité de plus au classement de la N2 grâce à sa récente victoire 4-5 sur Malines.

Frasnes – Rebecq (ven. 21 h 30)

Coleader avec Ares Bruxelles, le MFC Olympic Frasnes abordera la venue de Rebecq avec confiance. Un adversaire classé sixième dont le classement est à relativiser puisqu’il n’a disputé qu’un seul match. Duel qu’il a remporté aisément. Voilà un test sérieux pour les troupes du coach Gabi Ouanane qui aspirent à rester en tête, derrière elles, un gros duel Ares Bruxelles-Peterbos Anderlecht se jouant.

BA Leuze – Cuesmes (ven. 21 h 30)

Battus à deux reprises, les Leuzois du Bon Air évoluent à la maison ce vendredi avec l’ambition d’activer sa colonne de victoires. L’occasion est belle de le faire face à Cuesmes qui est aussi une équipe coincée à zéro. Un résultat positif serait un signal d’encouragement pour une équipe qui montre de bonnes choses. On l’a encore vu malgré l’élimination en Coupe !

Molenbeek – Fut. Leuze (ven. 21 h)

Quel visage montrera l’autre formation leuzoise ? Forfait il y a deux petites semaines à Forest, le Futsal a un nouveau déplacement à effectuer. Ce sera au Brussels Molenbeek qui n’a eu l’occasion que de jouer à une reprise. À la clé, un revers 6-4 qui peut inspirer une motivation supplémentaire à se surpasser pour les Leuzois.