La Squadra Mouscron veut faire progresser ses filles

Car l’autre but de la Squadra, c’est de poursuivre le travail de formation. "La plupart des filles viennent du monde du football. Même si cela se ressemble, ce sont deux disciplines bien différentes. Au départ, on a essayé de mettre un pressing haut. Mais c’est compliqué. On va revenir à un bloc plus bas les prochains matchs. On y travaille avec Freddy Abrassart qui prend en charge la tactique. Moi je m’occupe plus de la préparation physique et du coaching".

Et en quelques mois, l’entraîneur a vu de jolis progrès. "J’ai dû m’adapter au futsal féminin. C’est différent. Il faut faire preuve de plus de dialogues. Mais j’ai vraiment trouvé mes marques et j’apprécie ma fonction. Les filles progressent bien également. Elles méritent que l’on parle plus souvent d’elles. J’ai notamment une gardienne que je vais pousser car elle a le niveau pour devenir internationale". Et quel meilleur mentor que le dernier rempart qui compte plus de 100 sélections !