Résultats logiques en Promotion, moins en P1

Match tout aussi facile pour Basècles au Sporta Evere (0-3). "C'est une bonne mise en route, se félicite Yves Lefebvre. Eline Strumelle qui arrive de la P1 de Péruwelz a bien assumé à l’aile en début de match et Manon Detournay a fait une bonne rentrée. J’ai pu faire monter Manon Louis comme libéro et Clara Royer à la passe". Belle entrée en matière aussi pour le VPC, facile vainqueur d’Ixelles au terme d’un match très abouti (3-0). "Quel Match ! Je suis très satisfait du comportement du groupe en dehors et sur le terrain, se réjouit Cyril Delcambre. Il y a une chouette cohésion entre les nouvelles et les anciennes. On jouait bien depuis le début de la préparation et cela s’est encore vu pour ce premier match officiel. On a tout le temps bien maîtrisé notre réception, avec une Joé Delcourt très stable au poste de libero. Nos services très agressifs ne leur ont presque jamais permis de passer par le centre. Cela a été donc plus simple de s’organiser en bloc-défense en les attendant aux ailes. On a aussi commis très peu de fautes directes tout au long de la rencontre malgré un premier set gagné trop facilement. Chapeau à toutes les filles qui ont gardé la concentration nécessaire pour ne pas permettre à notre adversaire de revenir dans la partie. Et mention spéciale à Camille Genin, qui a fait un match exceptionnel à la passe. Que du bonheur !"

En Promotion toujours, défaite attendue mais honorable pour le PVTM, qui recevait Tchalou (1-3). "On gagne le premier set à la régulière devant leur meilleur six, indique Alain Demory. Au deuxième, la machine adverse se met en marche, mais on a continué à se battre".

Enghien réussit son entrée dans l’élite

En P1, Enghien, montant de P2, a gagné à Mons un match plein de rebondissements (2-3). "Dans les trois premiers sets, on se repose trop sur notre bloc et on se laisse avoir par leurs balles placées. À deux sets à un, c’est plus au mental que cela s’est joué. Et celles qui découvraient la série n’ont pas craqué au tie-break", analyse Charline Couppez. Succès également pour Basècles en déplacement à Binche (0-3). "Je ne m’attendais pas à ce scénario. Mon groupe pourtant jeune a fait preuve d’une grande maturité aux moments cruciaux", se réjouit Gilles Van Wijmeersch. Sévère défaite par contre de Lessines à Tchalou (3-0). "L'opposition était très forte et on a vu très vite la différence entre des filles qui s’entraînent quatre fois semaine et nous, observe Amélie Van Crombrugghe. Pour ma part, j’ai été peu précise en réception et pas à mon niveau en défense ". Enfin, pour rappel, l’OTT a remporté le premier derby de la série en battant le Skill au terme d’une rencontre plus serrée que prévu (1-3).