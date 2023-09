Quentin Beukenne retrouve du plaisir à Moen

Revenu tardivement de vacances, le fils de Greg, entraîneur bien connu dans la région, a rapidement su se faire une place. "Je connaissais déjà pas mal de monde dans le groupe. J’arrive notamment avec Romain Carbonnelle qui jouait avec moi à Antoing. Le coach, Greg Vandenbulcke, était déjà là lors de mon premier passage. Tout cela a facilité mon intégration. Progressivement, j’ai su me faire une place dans le onze. Cela se passe bien pour moi. La P1 flandrienne me correspond bien je pense. On m’a toujours dit que j’avais un jeu à la flamande parce que je cours beaucoup et que j’aime aller dans les duels. Je suis servi ici. Je ne pense pas que le niveau soit vraiment différent. Mais en Flandres, l’intensité est plus forte. On n’a pas spécialement le temps de poser le jeu".

Se rassurer au plus vite

Preuve qu’il se plaît au sein de son nouvel effectif, Quentin s’est montré décisif lors de la victoire en derby contre Dottignies. "Je marque bien le 2e but, sourit Quentin. Je dévie le coup-franc de la tête, juste ce qu’il faut. Mais je ne vais pas trop me la ramener car j’ai aussi loupé deux face-à-face. Je joue un peu plus haut que d’habitude, en huit. Il faut donc que je retrouve mes réflexes devant le but. Mais c’est un peu le cas de toute l’équipe pour l’instant. Notre manque de finition expliquait notre 0 sur 6. On a trop loupé contre Heerstert et Lauwe. Cela peut paraître paradoxal, parce qu’on en met cinq, mais c’était encore le cas contre Dottignies. Heureusement, on a su décrocher notre première victoire. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’elle était obligatoire mais presque. Elle fait en tout cas beaucoup de bien au moral ! On a su aller la chercher en mettant un gros pressing d’entrée. On savait qu’on ne pouvait pas laisser jouer notre adversaire car ils ont pas mal de bons joueurs techniques. Par contre, ils ont plus de difficultés quand on va les presser haut et qu’on les oblige à jouer les duels. On a voulu montrer tout de suite que l’on voulait gagner. J’espère qu’on est lancé maintenant".

La suite du calendrier ne sera pas évidente. La preuve avec la réception de Boezinge dimanche (15 h). "Notre objectif est juste d’assurer le maintien le plus vite possible. Après, si la sauce prend bien et que les résultats suivent, pourquoi ne pas viser une place en première partie de tableau. Si on soigne notre finition, c’est jouable. De mon côté, je veux juste retrouver un maximum de plaisir après des saisons plus difficiles et reprendre un bon rythme sur les 90 minutes".