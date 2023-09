Le Skill Tournai n’a pas loupé son départ en N2

Chez les messieurs, la N2 du Skill a gagné à domicile contre Hofstade en réagissant de façon spectaculaire après la perte du deuxième set (3-1). Luc Pourbaix est satisfait de la prestation de son équipe pour son premier match de championnat. " Même si on peut parler de défaite honorable en coupe de Belgique contre la N1 de Booischot il y a 15 jours, les joueurs étaient sortis de la rencontre avec un goût de trop peu. Contre Hofstade, ils m’ont démontré que cette défaite était oubliée en remportant facilement le premier set. Notre adversaire s’est réveillé au second en servant mieux et nous moins bien et il a fini par s’imposer. Heureusement et c’est peut-être la grande différence avec l’année passée, les gars ne se sont pas énervés et se sont reconcentrés pour finir en boulet de canon. C’est vraiment une victoire collective. Et je suis convaincu que cette belle réaction après la perte d’un set va nous servir dans un avenir proche" .