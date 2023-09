La Montroeuloise Lien Lamborelle a fini neuvième de l’Euro U16

15 minutes par match

Alignée en alternance sur les postes 1 et 2, la jeune prodige a fait nettement mieux que de la figuration, augmentant son temps de jeu au fil des sept rencontres disputées pour terminer le tournoi avec vingt minutes passées sur le parquet. Une fameuse satisfaction sachant que l’arrière avait entamé la phase de poules avec 240 secondes lors du succès contre la Grèce (pour deux assists). Avec une quinzaine de minutes de présence en moyenne, quelques points et quelques assists à chaque rendez-vous suivant, Lien allait faire son trou face à la Slovénie, l’Espagne et la Croatie, malgré des défaites, pour confirmer en phase de classement contre la Turquie, Israël et la Slovénie, et aller décrocher une très honorable neuvième place sur seize nations. La médaille d’or revenant à nos voisines françaises.

"J’éprouvais pas mal de stress en début de compétition mais petit à petit, je suis parvenue à l’évacuer et à me libérer sur le terrain. Nos victoires m’ont alors procuré des sensations inimaginables."

Un parcours rectiligne

Bien qu’elle grimpe les marches quatre à quatre, la jeune fille ne risque pas de brûler les étapes. Son parcours se veut au contraire rectiligne. "J’ai débuté à Kain à l’âge de six ans avant de rejoindre deux années plus tard le Blue Rocks Renaix puis d’atterrir à Waregem en deuxième année U12", rappelle-t-elle. C’est désormais au centre de formation régional de "Basket Vlaanderen" installé à Anvers que Lien poursuit son apprentissage. "J’y réside en internat mais cela ne m’empêche pas de participer à deux entraînements par semaine au sein de mon club. Au total, j’accumule ainsi huit séances d’entraînement pour un total de 18h partagées entre le basket pur et le renforcement physique, ainsi que deux matches hebdomadaires." À Waregem, Lien alterne ainsi les rencontres en U16, en U19 voire en Régionale 1 féminine. Il lui est même arrivé de prendre place dans l’équipe majeure en D1. "Nous sommes quelques-unes à bénéficier de cette chance, et même à monter au jeu à l’occasion."