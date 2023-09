Deux victoires et la place de leader en N3: des débuts quasiment rêvés à Tournai

Avec deux victoires en autant de matchs, le TRC profite de la prise du bonus offensif pour occuper la tête du classement. "C’est super excitant d’autant qu’il y aura les play-off en fin de saison. On veut à tout prix être dans ce Top 4 car c’est le genre de rencontres que l’on veut jouer. C’est une sensation différente avec les éliminations à chaque défaite. On a bien débuté donc j’y crois. Christophe Landry et Simon Degand commencent à mettre les choses en place. Il y a du monde en semaine. On a tout pour réaliser une belle saison. Mais c’est dur de bien connaître le niveau de la division. Car la plupart des résultats sont serrés".

Dimanche, c’est un derby qui attend les Sangs et Or. "On est content de retrouver Mons. D’autant qu’il y a des affinités entre les deux clubs. Cela sera cool avant, pendant et après le match. On a hâte d’y être. Même si c’est un montant, on s’attend à une belle lutte. Même si le score est large, Chaudfontaine a été une belle lutte. C’était un adversaire bien en place et puissant alors qu’il monte aussi de R1".