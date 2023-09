Padel: succès facile pour le Vautour

Les Vallois n’ont pas loupé leur entrée en lice en interclubs 1000, la D1 du padel wallon. Les joueurs du président Gahide sont facilement venus à bout de Fayen-bois. "On l’a emporté 6-0, ne concédant qu’un seul set, raconte Jason Watteau, vainqueur en compagnie de Lilian Fouré lors de la deuxième rotation. Affilié à Kain, mais incorporé au sein de cette équipe valloise en 1000, comme le permet le règlement, je suis content d’avoir été appelé par le capitaine Tom Coppens pour ce premier match, moi qui vais plutôt tenir un rôle de réserviste. Même si Fayen-bois n’était pas vraiment à notre niveau, il était important de l’emporter. Il y a fort à parier que toutes les équipes de la poule battront les Liégeois et, si on veut accéder aux demies, le faux pas était interdit."