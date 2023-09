P4A: Les favoris répondent présents

Un cran plus bas, les Etoilés d’Ere recevaient Templeuve B dans un duel du ventre mou. Les hommes de Maxime Delannoy ont, dans un premier temps, donné une belle réplique aux visiteurs avant de leur céder la priorité juste avant le repos. "L’apprentissage est long, même plus long que prévu je dois dire. Face à Templeuve, on a joué 40 bonnes premières minutes avant de tout perdre juste avant le repos. À 1-3, on a vite joué à trois derrière pour tenter de recoller au score mais c’était difficile car le jeu était fermé. Notre deuxième but est tombé trop tardivement pour espérer mieux." Avec trois points au compteur, Ere B devra absolument se reprendre à Havinnes ce week-end mais ce ne sera pas facile car les hommes de Sébastien Baudart viennent d’enchaîner avec un deuxième succès de rang. "À l’avenir, il faudra gommer toutes ces erreurs qui se paient cash. Ça fait partie de la progression de notre jeune équipe."

Apprendre de ses erreurs

Après un bon début de saison, Montkainoise B est rentré dans le rang. Dimanche, face à Havinnes, les protégés de Gaëtan Goulem n’ont pas réussi à trouver la faille. Et comme les visiteurs se sont montrés plus réalistes à deux reprises, ils n’ont pu éviter la défaite. "Après une première demi-heure mitigée sans réelle occasion, à part un tir sur la latte pour nous, on a commencé à reculer un peu trop, ce qui a permis à Havinnes d’ouvrir la marque sur une phase arrêtée. On encaisse ensuite le deuxième juste à la reprise sur un nouveau but évitable. J’ai effectué quelques changements mais on n’est jamais parvenu à remettre de l’intensité dans le match." Cette nouvelle défaite qui suit celle du week-end précédent concédée à Templeuve marque un coup d’arrêt après un début prometteur. "On avait débuté par un six sur six et là, on se retrouve avec un six sur douze. On accuse évidemment un peu le coup même si avec un peu de justesse face à Havinnes, on aurait pu prendre quelque chose. Maintenant, une saison est très longue et on doit apprendre de nos erreurs pour continuer à avancer."