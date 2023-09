P3A: Péruwelz mange toujours son pain noir

Edwin malice sait qu’avec seulement trois joueurs de la saison passée et de nombreux jeunes à intégrer, la reconstruction risque de prendre du temps. "Les garçons doivent apprendre à rester concentrés, notamment à l’entraînement. Globalement, on sent qu’il y a de l’envie et une réaction du groupe. Avec cinq buts marqués contre l’Union, on sent qu’on est sur la bonne voie mais il faut directement se remettre en question pour le déplacement à Luingne, une équipe joueuse avec beaucoup de bons jeunes. On sait que chaque rencontre sera difficile et que le championnat sera plus serré que l’an passé mais nous restons optimistes. Après tout, nous ne sommes qu’à quelques longueurs des équipes qui se battent pour une place au tour final."

Le Pays Vert n’est pas euphorique

Leader après cinq journées, le Pays Vert peut se targuer d’afficher un bilan parfait après une 5e victoire forgée à Thumaide. Malgré la réussite actuelle, le coach athois Dimitri Van Nieuwenhove reste très humble et ne s’emballe pas. "Tout le monde garde en tête la saison difficile qui s’est terminée il y a quelques mois et nous sommes bien conscients que tout peut changer très vite dans le football actuel. Évidemment, nous sommes contents de voir les victoires se succéder mais on se dit qu’il faudra aussi gérer les temps forts des adversaires lorsque nous serons à notre tour dans le dur. La seule recette dans notre situation reste de continuer à travailler avec application en semaine en sachant que nous allons être attendus partout."

Pour l’heure, c’est peut-être avec la réussite d’un futur champion que le Pays Vert s’est imposé à Thumaide. "On s’est fait peur. On s’attendait à une rencontre compliquée, Philippe Labie ayant bien fait comprendre à ses joueurs qu’il attendait une réaction après un début de saison décevant. Même si le premier but des Aviateurs est entaché d’un hors-jeu, il faut reconnaître que cette équipe vaut bien mieux que son classement actuel. C’est d’ailleurs avec un peu de réussite et grâce à un groupe qui est resté lucide qu’on parvient à faire la différence en fin de partie. Après n’avoir rencontré que des belles équipes, on sait que la saison sera longue et on redoute déjà le match contre Taintignies qui s’annonce très ouvert", poursuit Dimitri Van Nieuwenhove qui mesure la chance d’occuper la première place au classement.