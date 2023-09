P2A: Une chouette ambiance pour un chouette match entre le Stade et Estaimbourg

Retour aussi particulier pour Jérémy Huyghebaert (et les Ouali, Kosur…). "Je savais qu’il allait y avoir du monde mais je ne m’attendais pas à autant d’ambiance ! Ça fait trois ans que j’étais parti, c’est bizarre de revenir avec tous les souvenirs. On est allé chercher une belle victoire devant une équipe d’Estaimbourg qui n’a rien lâché. On s’est procuré beaucoup d’occasions sans les mettre au fond. Heureusement qu’on est revenu avant la pause". La transition D2/P2 n’est pas si évidente, même si Jérémy a vite retrouvé ses marques au Canonnier. "Quand les joueurs de provinciale viennent voir un match de D1, ils se disent que les joueurs ne courent pas trop mais quand ils s’aperçoivent des dimensions du terrain, c’est autre chose. Pour moi, passer de six entraînements par semaine quasiment tous les jours au rythme P2, ce n’est pas évident. Il faut savoir rester en condition."

Florentin Dubrulle le buteur des Tanneurs relevait la différence d’environnement. "Sur ce terrain, on avait parfois l’impression qu’il y avait 55 m entre le milieu et l’attaque ! Mouscron a bien joué au foot alors qu’on semblait paralysé par le stress en première avant de bien rectifier le tir. Il faudra le faire aussi dimanche en recevant Wiers". Une équipe wiersienne qui s’est inclinée face à Herseaux qui a repris son rythme de croisière depuis quinze jours et pointe à trois unités.

Autre équipe en regain de forme: Obigies – quatre sur six depuis quinze jours avec un succès à Enghien: "J ’espère que les joueurs ont compris que si on ne travaillait pas ensemble, on n’obtiendrait pas de résultats. La semaine passée, on a bien presté malgré les absents, cette semaine, j’avais repris les mêmes. On a péché à la concrétisation. L’embellie est là même si on aurait dû l’emporter chez nous mais je n’ai pas encore une équipe avec tous les joueurs à niveau", analyse Fabien Delbeeke.