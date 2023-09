Les derniers points ont été distribués

Belle fin de saison

Parmi les 156 joueurs en lice, certains ont profité de cette dernière semaine pour glaner les quelques précieux points qui leur manquaient afin de monter de classement. Et vu la forme affichée par certains d’entre eux, on pourrait presque écrire que la fin de saison tombe trop tôt. Et c’est le cas pour Maxime Reynaert, auteur d’une superbe fin de saison. Vainqueur du M3 la semaine précédente au TUM, le Dottignien s’est incliné en finale. "Gagner un tournoi cette saison était mon objectif. J’étais content de le remplir chez nos voisins, même si je suis un peu déçu de ne pas avoir su réaliser le doublé à l’occasion du tournoi de mon club. Mais après une année 2022 au cours de laquelle je n’avais pas été verni lors des tirages de tableaux, tombant souvent sur le futur vainqueur dès le premier tour, je suis satisfait de ma fin de saison. Avec les points engrangés en septembre, je suis assuré de remonter B + 2/6 avec même un petit espoir de passer B0." Classement qui semble assuré pour son bourreau de la finale, Léo Callewaert, qui avait toutefois d’autres préoccupations dimanche: "je dois vite faire mon sac, monter dans le train car cette semaine, l’unif reprend et j’entame mon Masters 1 en journalisme."

Malgré le stress de la rentrée, Léo a passé une superbe semaine au TCM. Autre joueur à ranger ses raquettes avec le sourire, Julien Peeters verra aussi son classement évoluer. Comme les autres gaillards, il sera soit B + 2/6, soit B0 lors de la prochaine publication. "J’ai commencé le tennis il y a trois ans, rappelle l’ex-footballeur passé notamment par l’AC Estaimbourg. À l’époque, j’aspirais à être un jour série B. J’ai atteint, en mai dernier, le classement de B + 4/6 et je vais encore progresser. Après avoir battu mon premier B négatif à l’occasion de ce tournoi, j’espère maintenant un jour atteindre le ranking de B-4/6," sourit celui qui a gagné le M35 ans 3 avant de perdre en finale de la catégorie supérieure.

156 inscrits au TC Mouscron et, la même semaine, 67 répartis dans les huit tableaux au Séquoia Ath, où un certain Nicolas Descamps, venu de Court-Saint-Étienne, aura signé le doublé M5-M6, augmentant là aussi sa moyenne.

La fameuse grille…

Tous ces joueurs et joueuses et les milliers d’autres qui ont participé à au moins un tournoi depuis novembre 2022 n’ont plus qu’à attendre la grille officielle de l’AFT pour connaître leur nouveau classement. L’an passé, elle avait été dévoilée le 7 octobre. Cette fois, la rumeur prétend qu’elle sera légèrement revue… à la baisse et qu’il faudra totaliser moins de points pour grimper. Confirmation ou infirmation dans trois petites semaines.