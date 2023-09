Esplechin et Ere dans le dur en P2A

" Le groupe est beau, très humain, constitué de top mecs quand tout va bien mais je n’ai pas réussi à former une équipe pouvant réagir dans l’adversité. À Harchies, c’était 0-0 à la 70e avant qu’on ne prenne cinq buts. Si les gens avec plus de vécu ne prennent pas les choses en main… Sportivement, on est fragile et en manque de confiance. Mon discours n’était plus aussi écouté. Le club et le groupe ont priorité avant l’individu qu’est l’entraîneur, j’ai préféré partir. Je n’ai pas ressenti de révolte ni d’envie à Luingne. Le foot n’est plus une priorité des joueurs, ça me gêne", avance Julien Collie.