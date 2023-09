Derby Acren - Tournai: l'expérience est plutôt du côté de la Real

Le gardien: avantage Tournai

On ne va pas se mentir, Lucas Alexandre nous a enlevé une fameuse épine du pied en décrochant sa sélection pour la Coupe du monde des sourds et malentendants avec les Bleus. S’il avait été en concurrence avec Adrien Gianquinto, on aurait rencontré bien des difficultés à faire un choix. Mais ici, notre préférence ira donc vers le portier de la cité des Cinq Clochers, Monsieur Penalty. Il a l’expérience des gros matchs ce qui est moins le cas de Mathéo Bovy ou Elyes El Koffi, deux jeunes derniers remparts.

La défense: avantage Acren

Acren et Tournai ont une tactique assez similaire avec trois défenseurs centraux et deux pistons. Côté Real, on retrouve Mayélé à droite et Ndecky à gauche. Dans l’axe, Lumen, Fernandes et Makoun ont eu la préférence en début de saison. Le dernier sera suspendu et certainement remplacé par Yondjouen, la révélation de la saison passée. À Tournai, on retrouve Holuigue et Cordaro sur les côtés. Dans l’axe, le trio est formé de Dassonville, l’ex-Camomilles Diakhaby et Piéraert. Si on se base sur les chiffres, les Sangs et Or encaissent moins: 5 buts contre 7 à la Real. Mais l’expérience est plutôt du côté de la Real. Rien que Mayélé compte près de 100 matchs en D2, plus que tous les Tournaisiens. Dans un derby, on sait la différence que cela peut avoir.

Le milieu: match nul

Barry, Hammond, Garcia Dominguez d’un côté. De l’autre, sans blessure, on devrait retrouver Brouckaert (NDLR: si son nez est guéri. Sinon, ce devrait être Zanzan), Strobbe et le nouveau venu, Robail. À la Real, le cœur du jeu impressionne depuis le départ. Il y a du muscle, du volume de jeu, de la créativité et de la technique. Mais la remarque vaut aussi pour le RFCT. Strobbe était l’un des meilleurs milieux de D3 et a impressionné en préparation. S’il est présent, on ne doit plus présenter Yohan Brouckaert. Enfin, Robail semble être le chaînon manquant depuis son arrivée. On se dit donc que les forces sont plus ou moins les mêmes si tout le monde est présent. Cela promet une belle bataille. Car l’équipe qui prendra le contrôle du milieu, prendra aussi le contrôle de la rencontre.

L’attaque: avantage Real

Neuf buts pour la Real, cinq pour Tournai. L’avantage est donc plutôt pour les locaux. Et si on se fie aux joueurs, on leur donne aussi. Le duo Vroman – Sonko fait des merveilles depuis le début de saison. En plus des buts marqués (2 pour Mathéo, trois pour Ali), les deux effectuent un énorme travail entre contre-pressing. L’attaque tournaisienne sera certainement privée de Momo Sylla (blessé). Elle devrait s’articuler autour de Malory Destrain et de Sasha Henry. Le premier n’est pas un attaquant de formation mais prouve depuis quelques mois qu’il est plus que valable à ce poste. Il a marqué un doublé contre Hamoir. Le second a ouvert son compteur face à Verviers. Mais les deux n’ont pas spécialement l’expérience de ce niveau. Tout l’inverse des Acrenois. Sonko a déjà joué à haut niveau avec Ath et en France alors que Vroman aurait pu réussir dans le football pro à Mouscron sans les blessures.

Conclusion

Sur le papier, Acren semble partir avec une petite longueur d’avance car il possède plus d’expérience en ses rangs. Mais on sait que Luigi Nasca a l’art de tirer la quintessence de ses troupes. Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à un duel ouvert avec deux équipes qui aiment jouer au ballon.