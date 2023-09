Estaimbourg B – Velaines 4-1

Après 25 minutes de jeu, Dewaegheneire concrétisait la domination estaimbourgeoise en remportant son face-à-face avec Hennebo. Ce n’est que cinq minutes plus tard qu’Armand Sainléger prenait la défense centrale celloise de vitesse pour s’en aller doubler la marque. Velaines tentait de réagir, mais l’obus de Sammy Moulay était brillamment détourné par le portier estaimbourgeois. Les locaux se mettaient définitivement à l’abri à la 48e minute quand Arthur Sainléger crucifiait Hennebo au terme d’une énième brillante reconversion offensive, imité cinq minutes plus tard par son frère Armand. Après le 4-0, Velaines ne pouvait que sauver l’honneur à la 62e par Bourichon, sur penalty. "Après 18 victoires d’affilée en fin de saison dernière, notre début d’exercice avait un peu semé le doute, avoue l’entraîneur de l’AC, Steve Roussel. Mais avec le retour des universitaires qui en ont fini de leur deuxième session et sur ce que j’ai vu ce samedi, je pense que nous avons fini de manger notre pain noir."

Taintignies – Bléharies 2-5

Bléharies a montré plus d’envie dès l’entame. Après deux minutes, Charlier mettait déjà les visiteurs aux commandes. Malgré l’égalisation de Donovan Mahieu qui est tombée à la 25e minute, Bléharies reprenait sa marche en avant et l’avantage au score une minute avant la rentrée aux vestiaires par Simon Bacro. Plus combatifs et présents au duel, les visiteurs s’envolaient en seconde période grâce à des buts de Marghem à la 53e, sur penalty, Bacro à la 65e et Charlier à la 72e. Goran Comblé faisait 2-5 à dix minutes du terme, sur penalty.

Thumaide – Pays Vert B 2-3

La lanterne rouge a fait trembler le leader. Pourtant, le Pays Vert B semblait parti pour vivre un dimanche tranquille quand Denis Delaunoit ouvrait le score à la 15e minute d’une frappe croisée. À la reprise, Louis Collie doublait l’avantage des siens d’une superbe frappe flottante. Ensuite, il n’y en avait plus que pour Thumaide. Par deux fois, à l’heure de jeu puis à un quart d’heure du terme, Pierre Leroy faisait parler la poudre. Thumaide se mettait à rêver d’un point quand, à la 94e, Denis Delaunoit poussait le ballon au fond des filets suite à un gros cafouillage dans la surface. Dans le camp local, le coach Philippe Labie estimait toutefois que sur le plan moral, cette défaite valait "un point et demi."

Rongy – Luingne B 1-0

Rongy dominait le début de partie et s’en voyait récompensé quand Maël Dubois ouvrait le score à la 12e minute au terme d’une phase en triangle. Les Rongyciens manquaient plusieurs occasions d’alourdir le score et il fallait une superbe parade de leur gardien en fin de première période pour leur permettre de conserver l’avantage. La seconde mi-temps était similaire avec d’abord une domination, stérile, des Diables Rouges, suivie d’un gros pressing luingnois. Rongy a fait preuve d’une belle solidarité pour conserver son avantage.

Escanaffles – Biévène 5-3

Une remontada d’Escanaffles qui était mené 0-3 après 20 minutes suite à un but de Talki et un doublé d’Ingannamorte. Au retour des vestiaires, Escanaffles égalisait en l’espace de 11 minutes grâce à Rowie puis Tahar, par deux fois. Léo Carrette parachevait l’œuvre celloise, inscrivant deux buts, à chaque fois au terme d’une course de 40 mètres, aux 83e et 93e minutes.

Péruwelz B – RUS Tournai 5-2

Archidominateur en première mi-temps, trouvant notamment le poteau sur un coup-franc de Defroyennes à la 20e, Péruwelz devait attendre la 28e minute pour être récompensé quand une phase arrêtée déviée par le mur revenait dans les pieds du nouveau venu Matthéo Copin. Dans tous les bons coups ce dimanche, Copin forçait un penalty douze minutes plus tard, converti par Defroyennes. Copin marquait encore deux buts dans les dernières minutes de la première période. L’Union montrait un meilleur visage en seconde période et revenait à 4-1 par l’entremise de Bakayoko à un quart d’heure du terme puis à 4-2 par Sidibe cinq petites minutes plus tard. Deux phases identiques: un centre, un gardien – légèrement blessé suite à un contact – dans l’incapacité de sortir et une tête bien placée. Evan Lionaise donnait au score son allure définitive à la 90e au terme d’une contre-attaque rondement menée.

Béclers – Risquons-Tout 4-0

Première mi-temps équilibrée, même si la balance des occasions franches penchait légèrement du côté de Béclers. Les locaux ouvraient le score à la 14e quand un coup-franc excentré de Junior Pêcheur traversait toute la surface sans être repris et allait mourir dans le petit filet de Messina. La deuxième mi-temps était à sens unique et Béclers scellait alors son succès grâce à un own-goal de El Hedad à la 54e, puis via un penalty converti par Chotin à la 83e avant que Pinaton, opportuniste, n’inscrive le dernier but.

FC Tournai B – Montkainoise 3-5

Kain prenait l’avantage dès la 8e minute de jeu sur un penalty converti par Rémy Lefebvre. Khiyali égalisait cinq minutes plus tard. La fin de la première période de ce derby était fatale au RFCT, qui encaissait trois buts dans le dernier quart d’heure, signés Rawagh, Noiret et Mention. Les hommes du coach Thomas Vandecasteele ne baissaient toutefois pas les bras et revenaient à 3-4 grâce à Lounnaci et Tony Dubois. Les locaux poussaient, mais laissaient Jérémy Marlière seul dans la surface sur un corner à la 78e. 3-5, la messe était alors dite.

P3B: Pommeroeul passe proche de l’exploit

Thulin – Isières B 5-0

Face à un ténor de la série, Isières a livré un duel bien plus intense que ne le laisse penser le score. "On prend deux buts en fin de partie alors que l’on pousse, détaille Teddy Mazurelle. On a fait face à une très belle équipe. On prend un but évitable en 1re sur une phase arrêtée où l’on est mal placé. Mais il faut reconnaître qu’on n’a pas su provoquer de danger. Thulin avait la maîtrise. Notamment grâce à un Dupont qui n’a rien à faire en P3. Tout partait de lui. En deuxième mi-temps, on s’est montré trop nonchalant au départ. On a manqué un peu de caractère alors que des décisions arbitrales allaient contre nous. Ensuite, on a affiché un meilleur visage. On tire deux fois sur la latte et une fois sur le poteau. La différence s’est faite au niveau du réalisme. Notre adversaire a été bien plus efficace à tous les points de vue. Cela s’explique peut-être par la jeunesse de mon équipe".

Meslin GM A – Lens 4-1

Après trois matchs nuls pour lancer la saison, Meslin semble totalement lancé. Vainqueur d’Espanola dimanche dernier, les troupes de Jonathan Labie ont confirmé pour la seconde fois de suite à la maison. Menés sur un but de Visee dans le quart d’heure initial, les visités ont ensuite totalement retourné la situation. Broquet se chargeait de rétablir la parité dès la 22e. Mais la différence se faisait réellement juste après l’heure de jeu. En quelques minutes à peine, Palmeri puis Broquet, encore lui, actionnaient le marquoir. Coco Delneste y allait de son petit but en fin de partie pour offrir une victoire aisée.

Cuesmes – Pommeroeul A 3-2

Le football peut parfois être cruel. Pommeroeul en a fait l’amère expérience pour la seconde fois de suite. Après avoir concédé le nul dans les derniers instants face à Mons Nord, il a, cette fois, vu les trois points s’envoler dans les toutes dernières secondes. "Il y a de la déception car on faisait face à l’un des gros morceaux de la série. Malgré cela, on a montré un très beau visage, assure Benoît Brasseur. On a été mené à deux reprises mais on a su revenir à chaque fois. Chaque équipe a eu de grosses occasions pour faire pencher la balance de son côté. Un match nul aurait certainement été plus logique. Mais une nouvelle fois, on se fait punir à la 94e… Cela fait deux semaines de suite que l’on n’est pas récompensé du travail fourni". Avec un bilan de 2 sur 12, Pommeroeul ne connaît pas le début de saison espéré. Mais cela n’inquiète pas spécialement le coach. "On a chaque fois les possibilités pour l’emporter. C’est juste que cela ne veut pas tourner en notre faveur pour l’instant. Mais la pièce finira bien par tomber du bon sens ".

Mons-Nord – Chièvres 2-3

Chièvres n’avait pas encore gagné cette saison, c’est désormais chose faite ! Tout avait pourtant mal débuté avec l’ouverture rapide du score de Buntinx (4e). Mais trois minutes plus tard, Di Pietro égalisait sur penalty. Les visités forçaient alors le destin en provoquant un autobut. Malheureusement, juste avant la rentrée aux vestiaires, Kpeigouni rétablissait la parité au marquoir. Mais en seconde armure, Di Pietro parvenait à trouver l’ouverture pour la seconde fois. Ce qui permet aux Aviateurs de rejoindre leur adversaire du jour au classement.

P3C: Le carton enghiennois

Enghien B – Morlanwelz 14-1

Une semaine après avoir remporté son premier succès à Ronquières, Enghien B a gâté son public. Face à la lanterne rouge, il a fait vibrer les filets à quatorze reprises. Coudoux (4), Bonnemens, Ophals, Termolle (3), Fernandez Acosta, Camby, Noussi Darell et De Ruyver (2) ont été les artilleurs du jour.