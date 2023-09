Romain Poix: "Avec un taux de réussite à 50%, tu ne gagnes jamais un match de handball"

Ces loupés à la pelle, c’est aussi ce que son coach Romain Poix mettait en évidence. "On s’est trouvé trop rapidement en échec face à ce gardien qui a, en outre, connu de la réussite à certains moments. Je n’ai pas fait le compte exact de nos tirs ratés, mais on ne doit pas être à du 50% de taux de réussite devant le but adversaire. Avec un tel degré d’échec, tu ne peux jamais gagner un match de hand. Prendre 30 buts n’était pas le problème, surtout quand on connaît notre style de jeu basé sur la reconversion offensive rapide, là où ça a donc coincé, c’est clairement ces 28 goals inscrits qui ne suffisent pas. On devait en mettre 40 car, même si on a souvent été contraint de jouer en attaque placée vu le bon repli de l’adversaire, on avait les solutions. On a souvent su prendre les tirs car on trouvait les bonnes positions mais on a trop galvaudé. C’était une formation à notre portée mais on s’incline, preuve qu’il n’y aura pas de match facile et qu’il faudra être à chaque fois un minimum à son niveau pour gagner. C’est dommage car, à moins trois à la pause, j’avais dit aux garçons qu’il leur suffisait de se montrer un poil plus réalistes pour gagner. La clé était sous nos yeux mais on a failli." À méditer !