OPINION| Le monde ballant mérite sa popularité mais il a besoin de se renouveler

Mais si la balle pelote veut encore perdurer dans le temps, elle va devoir changer certains aspects. Pour être plus télévisuels, et donc être plus accessibles à tous, plusieurs sports n’ont pas hésité à modifier leurs règles. Histoire de se montrer plus dynamique ! Et c’est là que le bât blesse chez celui que l’on appelle communément "jeu de balle". Une anecdote permet de s’en rendre compte. Cette saison, j’ai emmené mon voisin sur un terrain afin qu’il assiste à sa première lutte. Après quelques jeux, il avait compris les règles principales et a commencé à apprécier la partie. Mais peu avant l’armure, il s’est tourné vers moi pour me dire. "C’est quand même dommage qu’il y ait autant de temps morts". À 9-6, il s’est lassé et a quitté le terrain. Ce n’est certainement pas le premier à qui c’est arrivé…

Il y a quelques années, sentant le vent tourner, Guillaume Dumoulin avait pondu un véritable syllabus avec un tas de propositions pour dynamiser le sport. Personne dans les instances n’y a réellement donné suite. Pourtant, des petites règles pourraient rendre le jeu plus agréable. On pourrait, par exemple, imposer aux joueurs un timing pour changer de côté dès que les chasses sont installées. Ce serait toujours quelques minutes de gagnées par ci, par là. C’était déjà proposé en 2017…

Mais pour obtenir un réel changement, il faut que la volonté vienne d’en haut. Et vite avant de regretter que le sport soit mort à petit feu… Et on l’avoue, si la balle pelote disparaissait, cela nous manquerait !