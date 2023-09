N1: La moyenne, voire un peu plus, pour tous, sauf pour Ogy… (+ la saison attendue en N2)

Thieulain: 8 sur 10

On l’a entendu dans la bouche de quasiment tous les joueurs dimanche: "La pression qui pesait sur nos épaules était vraiment forte". Et rien que pour le fait de l’avoir maîtrisée pour aller chercher un second titre, le Wolfpack mérite une belle note. On a beau dire que ce n’est que logique avec trois Gants d’Or sur le terrain, le meilleur cordant à plusieurs reprises et ancien meilleur jeune. Mais cela, c’est la théorie. Dans la pratique, il fallait encore faire prendre la sauce.

Toutefois, les Canaris perdent quelques points pour leur prestation mitigée en tournois et dans les compétitions à élimination directe. La sortie d’entrée en Coupe de Belgique fait tâche même si c’était Kerksken en face. "Mais j’ai un groupe de compétiteurs. Ils sont les premiers à ne pas être satisfaits. Ils ont déjà hâte d’être en 2024", assurait Geert Vandervelden dimanche. Avec un peu plus de régularité, le Wolfpack pourra certainement viser la perfection !

Isières: 7 sur 10

Remplacer Dimitri Dupont, Renaud Raguet et Tanguy Willaert n’était pas une sinécure. Mais les Dona Delbecq, Vincent Cuvelier et autre Nicolas Dulieu, la belle surprise de la saison, ont fait le boulot sur le terrain aux côtés des restants (Jonas Scarcez, Valentin Aubert et Jimmy Birlouet). Ils ont même créé de beaux exploits en battant Maubeuge et Kerksken notamment. La Fraternelle a rempli son objectif en rejoignant le Top 8. On aurait aimé la voir passer un petit tour en play-off. Mais Maubeuge n’a pas été finaliste pour rien. "On savait que l’équipe était moins forte que l’an passé, rappelait Jonas Scarcez. On reste sur une bonne saison. On a rempli les objectifs avec le top 8 et la présence dans plusieurs phases finales de tournoi". Et avec exactement le même groupe l’an prochain, les automatismes en plus, Isières pourra vivre une nouvelle saison aussi tranquille. Avec l’une ou l’autre surprise en tournois ?

Tourpes: 8,5 sur 10

Le demi-point en plus que Thieulain va peut-être en surprendre certains. Mais obtenir un maintien au sein de l’élite, alors qu’on était annoncé partout comme un oiseau pour le chat, c’est un exploit tout aussi beau, voire un peu plus. Les Bleus ont en plus décroché le titre national en promotion et chez les jeunes. Et dieu sait que l’on a besoin de club formateur comme l’ABTL pour assurer la survie du sport ballant. C’est donc une note plus que positive qu’il obtient.

On est désormais curieux de voir comment Sacha Kruithof va venir s’intégrer dans l’effectif la saison prochaine.

Ogy: 3 sur 10

On a longtemps hésité pour la note à accorder aux Lessinois. Si on poussait l’humour noir jusqu’à son paroxysme, on aurait pu mettre 1 sur 10: la note pour l’acte de présence comme ce fut un peu le cas en play-down. Mais cela aurait été certainement un peu trop sévère. Ogy s’attendait à une année difficile après avoir assuré son maintien sur le fil douze mois plus tôt. L’exode de tout un effectif a été trop difficile à assumer pour un groupe totalement rafraîchi si on excepte la présence de Mathias Goossens. Ogy Pelote va donc retrouver la N2. Dommage vu les quelques belles années vécues par les Ghislain, Dubart, Wattier, Masure, Bracke, Daubechies et autres. Mais c’est finalement logique…