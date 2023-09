Les Athoises n'ont pas tarder à gagner!

"Cette série, c’est un autre monde !" Pour la première à domicile de la saison de son équipe féminine montée en interprovinciale, le président Philippe Dubois a été subjugué par le niveau de l’adversaire, pourtant battu, et l’intensité du match, remporté 3-2 au terme d’un combat épique. "En P1, on n’avait qu’un rival avec La Louvière et il y avait tout au plus Mouscron et Herseaux qui affirmaient leur intention de développer du beau jeu. Ici, on en a la confirmation après deux matches: rien ne sera jamais simple !"