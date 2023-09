Frasnes élmine Leuze à l'issue d'un vrai match de Coupe

À la reprise, le même Ouchen aidé de Paternotte portait la marque à 4-0. Sur le velours, Frasnes se relâchait un peu, ce qui permettait à Colla de placer son pointu dans la lucarne avant que Pettino, dans tous les bons coups, ne réduise l’écart à deux buts. Malgré une bonne réplique leuzoise, les locaux assuraient le succès en fin de partie par Ouchen et Delvaux sur décamètre ! "C’était un derby engagé avec de l’intensité, expliquait le coach frasnois. On a connu des moments plus faibles où c’était moins bon de notre part. On sait qu’on a encore pas mal de boulot à réaliser pour que l’équipe soit meilleure et ça prendra un peu de temps car notre préparation estivale n’a pas été bonne du tout. Tous les automatismes ne sont pas encore là. La Coupe de Belgique n’est pas un objectif en soi m

ais ça nous permet de garder du rythme entre deux matches de championnat. Et c’est par conséquent une bonne chose de passer au tour suivant."

"Il faudra venir nous revoir dans deux mois"

Du côté de Leuze et malgré la défaite, le gardien Messaoud Sakri avait le sourire à l’issue du match. Auteur d’une belle prestation, il soulignait justement la belle mentalité affichée par ses coéquipiers. "Un peu comme en championnat, on a attendu d’être mené au score avant de réagir. Il faudra à l’avenir mettre de l’intensité dès le début de la rencontre pour éviter de courir après le score. Malgré tout, je suis content des jeunes qui ont su réagir, ne lâchant rien jusqu’au bout. Il ne faut pas oublier que Frasnes est une équipe solide qui va jouer les premières places cette saison dans notre série. On sait que l’on doit encore progresser, je donne rendez-vous à tout le monde dans deux mois quand l’équipe sera bien en place avec le retour notamment de nos joueurs blessés", concluait le dernier rempart des Leuzois. En tous les cas, même si à certains moments c’était un peu nerveux, on aura assisté à un vrai derby qu’il sera intéressant de suivre à nouveau d’ici quelques semaines, cette fois en championnat de N3A.

Toujours en Coupe de Belgique, Brunehaut s’est, lui, imposé 1-5 logiquement à Huy alors que Leuze Futsal n’a pu éviter une lourde défaite (2-8) face à Flénu. Le prochain tour aura déjà lieu dès le vendredi 8 octobre avec des déplacements à Thulin pour Frasnes et à Temse pour Brunehaut.