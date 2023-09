D3A ACFF: le Pays Vert "devra apprendre à faire les bons choix"

Avec ses dix points au compteur, Aische partage le rôle de dauphin d’Onhaye en compagnie de Manage. Derrière ce trio de tête, Schaerbeek et ses trois succès devancent le Pays Vert qui pointe en cinquième position. "Et c’est sans doute la place qu’on mérite actuellement, souriait le coach d’Ath Pascal Verriest. Même si j’ai l’impression que l’on mérite peut-être un peu mieux. Je ne reviendrai pas sur Saint-Symphorien qui reste un match particulier, car c’était le premier de la saison. Par contre, il y a des choses à redire avec cette réception d’Aische."

Malgré le fait qu’énormément de monde qualifiait le partage de "logique" ! "Il l’est, s’exclamait l’entraîneur du Pays Vert. Toutefois, c’est le genre de duel qui fait toujours beaucoup de bien si vous arrivez à le faire pencher en votre faveur. Pour la confiance, c’est bon à prendre ! Mais à défaut de pouvoir l’emporter, il faut parfois savoir se contenter de ne pas perdre. Pour obtenir les trois points ce dimanche, il fallait être capable de poser les bons choix en phase offensive. On n’a pas su le faire !"

"Je n’en veux à personne vu notre bonne volonté"

Le coach pensait à la remontée de terrain de Fosso qui a préféré alerter un Vandeville hors-jeu plutôt que de poursuivre son effort, à ce même Vandeville qui, mis sur orbite, a trop croisé sa frappe, à Cortvrint qui armait des 18 mètres alors qu’il avait tout le loisir d’avancer, à Dekampener qui n’alertait pas l’un de ses trois équipiers mieux placés. "Mais je n’en veux à personne car, sur la touche, tout est toujours plus facile que sur le terrain. On ne perçoit pas toujours les événements de la même façon. On a des garçons qui bossent énormément comme Sacha et Yorick. Jason ne compte pas non plus ses efforts. Et Tom est plein de bonne volonté à chacune de ses montées. Maintenant, il faudra aussi tirer les leçons de nos premières sorties: si bien défendre, comme on le fait depuis le début de saison, permet d’éviter les défaites, être plus performant devant le goal adverse permettra de gagner plus facilement. Il n’y a pas de secret en foot, signalait encore Pascal Verriest qui devra, ces prochaines semaines, se passer des services de Joachim Dubois, touché aux adducteurs. Si Melvin Bonnier l’a bien remplacé face à Aische, Joachim reste Joachim avec son naturel de leader."

Le patron de la défense appréciera le compliment, lui qui, en préparation, se réjouissait d’avoir repris du plaisir après une saison noire. Malheureusement, voilà la rechute pour le capitaine qui n’a donc tenu que trois matches de championnat ! "Deux, rectifiait-il. Le premier, j’étais suspendu !" Le sourire, toujours le sourire, la marque paysverdienne.