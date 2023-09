D2 ACFF: Acren repart sur les mêmes bases que l'an passé

Comme face à Mons, un autre ténor de la série, les Camomilles ont effectué une belle entame. Mais cette fois, elle a su conclure dans son temps fort. "On a réalisé vingt premières minutes de belle qualité. On a bien fait tourner. On ouvre la marque sur une belle action individuelle d’Hammond qui isole Vroman. Notre bloc était bien en place. Tout le monde réalisait les efforts demandés. En deuxième période, on parvient vite à faire 0-2 (par Sonko). Là, on ne voulait plus refaire les mêmes erreurs que contre Rebecq et Mons dans une moindre mesure. On voulait mieux gérer. Malheureusement, on prend un but sur un coup-franc désaxé qui est bien dévié de la tête. Heureusement, on parvient à reprendre le large grâce à Garcia Dominguez. Le 2-3 tombe tard mais nous occasionne quelques frayeurs… On aurait dû se mettre à l’abri plus vite. Mais c’est vraiment une belle victoire. Cela faisait longtemps qu’on n’avait plus vécu un retour en bus aussi agréable. On a bien fêté cela. C’est la preuve que le groupe vit bien. La preuve en est que Santiago Solorzano a fait le voyage avec nous alors qu’il n’était pas repris. Je pense aussi à Massimo Di Vita qui a affiché la bonne mentalité alors qu’il vit des moments un peu plus compliqués. Quand l’équipe tourne comme maintenant, c’est difficile d’y apporter du changement. Mais c’est à nous de garder tout le monde éveillait. On part sur les mêmes bases que l’an passé. On espère juste mieux enchaîner. Vu notre effectif, c’est jouable. Car il est plus équilibré et dépend moi de l’une ou l’autre individualités. On a encore des solutions. Même en dehors des quinze joueurs repris".

Vous l’aurez compris, le moral est au beau fixe chez les Camomilles avant la réception du voisin tournaisien. "Je m’attends à un beau duel. On sait que les scoutings sont bien réalisés chez eux. Mais on sera prêt aussi. Notre début de saison est bon. On a des individualités qui savent se mettre au service du collectif. C’est prometteur ".

On reviendra sur ce derby tout au long de la semaine. Dès mercredi, on analysera les forces en présence dans les deux effectifs.