Challenge ACRHO: Leopoldo Burguete en survol à Velaines

Le Bruxellois, et coureur de demi-fond qui est affilié au club de La Forestoise, Leopoldo Burguete, découvrait, lors du semi velainois, le challenge hennuyer. Et sa découverte s’est transformée en coup de maître puisqu’il s’est imposé très largement face à la concurrence présente. Les écarts parlent finalement d’eux-mêmes puisque le vainqueur du jour a coupé la ligne d’arrivée avec plus de quatre minutes d’avance sur celui qui, pourtant, ultradomine la saison. Victor Vico n’a pu suivre le rythme imposé par Leopoldo Burguete qui était en survol sur le tracé de Velaines. La preuve en est l’écart qu’il a mis sur le troisième du jour. Ce sont plus de dix minutes qui le séparent de Jo Van Den Brulle qui a décroché au passage la première place en vétérans 1: un véritable gouffre !

Dans les autres catégories d’âge, Grégory Billet s’est classé onzième au scratch mais premier V2, en 1.20.56. Les suivants classés dans sa catégorie sont Michel Delmeule, 17e, dans un temps de 1.23.01 et Nicolas Van Mullem, 18e en 1.23.36. Chez les dames, Marjorie Murez, 56e, s’est imposée en 1.32.17, décrochant la 56e place.

Classement général provisoire: Victor Vico mène la danse !

Il y a actuellement 383 classés au général. Où Victor Vico mène la danse avec un total de 100 084 points ! Il précède Jo Van Den Brulle qui en possède 97 337, suivi d’Emmanuel Demuynck qui en est à 97 323 points. Jonathan Trifin est quatrième classé avec 95 587 unités glanées, devant Julien Gilmet, cinquième positionné, avec 93 898 points.

Classée 17e en totalisant ses 85 471 points, Virginie Dujardin, rentrée en 29e position à Velaines, est actuellement la première dame, mais aussi la premièr aînée 1. Suivie de Catherine Dujardin, 31e et deuxième A1, avec 79 359 points, et Mireille Duquenne, 43e, et troisième dans la même catégorie d’âge, avec 75 109 points à son compteur. On trouve encore dans le Top 50: Camille Deleruelle, première de la "caté" des dames, classée 47e avec 74 301 points, ainsi que Sophie Magnier, 50e, et quatrième A1, avec 73 229 points ! La prochaine récolte est à La Gouyasse ce prochain dimanche. Les inscriptions seront possibles au hall CEVA, zoning des Primevères, dès 8 h 45. Pour 12,400 km, soit une distance idéale pour effectuer une remise en rythme, entre les 20 km de Velaines et ceux de Belœil, le samedi 30 septembre. Pour les infos complémentaires, vous pouvez vous adresser à Axel Tourneur au 0498/66.41.47, ou Stef_debroux@hotmail.com.