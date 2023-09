Beloeil a eu "la bonne réaction après la pause"

Première période poussive

Ce dimanche, Jules Flamant fêtait sa première titularisation avec Belœil, lui qui était ennuyé depuis plusieurs semaines par son genou. "J’ai joué 90 minutes, ce qui ne m’était plus arrivé depuis un petit moment et je me suis senti bien. Concernant les douleurs, ça va bien, souriait-il. Collectivement, nous avons livré une première période très poussive. Nous étions loin dans les duels, souvent en retard. À la mi-temps, nous avons remis les choses en place en positivant. Nous avons ensuite eu une bonne réaction qui a fait qu’au final, nous ne perdons pas ce match. Mentalement, ça fait vraiment du bien."

Par la force des événements, Jules a dû jouer un cran plus bas que d’habitude sur l’échiquier pendant une grande partie de la rencontre. "La blessure assez rapide de Pape Dione nous a demandé un réajustement tactique. J’ai donc dû être repositionné en huit alors qu’à la base, je joue en dix. Mais il n’y a pas de soucis pour moi, j’aime également évoluer à ce poste de l’entrejeu."

Sean Dubois a, lui aussi, dû reculer d’un cran. "Avec la blessure de Maxime Milongi à l’échauffement et ensuite après 20 bonnes minutes la blessure de Pape Dione, le coach a dû changer le dispositif habituel et m’a repositionné derrière. On peut affirmer qu’on a connu un début de match compliqué."

Heureusement, Belœil a pu compter sur son banc pour revenir puisque le but est issu d’une déviation de Gassama pour Flammia, des joueurs qui ne commençaient pas.

Rayane Chaibi stoppe

Au niveau du noyau, Dione a donc très vite rechuté. Milongi n’a pas été plus loin que l’échauffement et Limbourg, appelé pour la première fois dans le groupe, a connu tout de suite les joies d’une titularisation. Pas de trace, par contre, de Rayane Chaibi dans le groupe. Et pour cause… "Il a stoppé, nous a confié le président de l’Union, Martial Flammia. Quant à Ba, le dernier arrivé, il s’était blessé dès son premier entraînement et le concernant, nous n’avons pas encore reçu tous les documents en provenance d’Allemagne."

À noter que les jeunes du club ont fait une jolie haie d’honneur aux joueurs avant de monter avec eux sur le terrain pour le coup d’envoi. Un moment toujours apprécié par petits et grands.