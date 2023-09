Dès la 4e minute, Robayes ponctue une très belle action collective des visiteurs. 20 minutes plus tard, Marke hérite d’un penalty assez léger et Claerhout remet les deux équipes à égalité. Les locaux passent devant à la demi-heure à la suite d’une erreur de communication entre Charlet et Correia, ce dernier expédiant le ballon dans ses propres filets. La Jespo revient dans le coup peu avant la pause grâce à une tête de Kedad. En seconde période, les visiteurs héritent à leur tour d’un péno, mais Derreveaux effectue un bel arrêt. Dans la foulée, Kontogom fait 3-2, avant que Balcaen n’alourdisse le score à vingt minutes du terme. "Nous offrons des cadeaux toutes les semaines, pestait Matthieu Dejonckheere. Il y avait la place pour revenir avec quelque chose, mais il nous manque ce petit brin de réussite actuellement."

Beselare – Ploegsteert 5-0

Face à de solides locaux, les Ploegsteertois prennent l’eau dès la première demi-heure de jeu. Batteur, Deman et Destroeis font 3-0, score à la pause, sans que les visiteurs ne puissent apporter de réponse. Après les citrons, Beselare obtient un penalty que Deman tranforme, ce qui coupe définitivement les jambes des Ploegsteertois. De Clercq donne au score son allure finale peu après la 75e. Les troupes de Vermeire restent donc bloquées dans le bas du classement, avec une seule victoire.

Houthem – Westouter 1-1

Comme souvent cette saison, les locaux ont du mal à rentrer dans leur match. Après un quart d’heure de flottement, Colnot ouvrira le score. Houthem a alors plusieurs balles de break, mais les occasions sont malheureusement galvaudées. À l’heure de jeu, Hossey profite d’une erreur de marquage pour remettre les siens à hauteur des joueurs locaux. Westouter hausse le rythme, ce qui met les organismes des gars de Houthem à rude épreuve. Le score n’évoluera plus. "Je trouve que nous avons perdu deux points contre une équipe qui était largement à notre portée, analysait le coach Magry. Nous aurions dû faire le break en première période."