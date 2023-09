Thieulain signe le doublé grâce à sa maîtrise de la pression (+ vidéo)

Puis on avait vraiment l’envie d’offrir ce titre à Damien (Famelart) qui met un terme à sa carrière aujourd’hui. J’ai une grosse pensée pour Phil Gossuin (ancien joueur de Thieulain) car j’aurais aimé en faire de même pour lui à l’époque. Cela me fait un petit pincement au cœur. Mais on est content d’avoir pu réaliser cela pour Damien".

"On a encore faim de victoires"

Avec ses trois Gants d’or dans l’effectif, le Wolfpack a été attendu partout tout au long de l’année. Si dans les tournois, tout ne fut pas parfait, Thieulain a pu compter sur sa force de groupe mais aussi ses individualités dans les moments qu’il fallait. Samedi, le collectif avait été impressionnant à Maubeuge (5-13). Ce dimanche, il s’est soudé les coudes après un départ difficile (1-3). Toujours ce poids à assumer sur les épaules. "La pression, on l’a ressentie tout au long de l’année. C’est vrai que l’on n’a pas toujours été top. Mais on n’est pas passé non plus à côté de toutes nos échéances. Mais ce titre, c’est le mieux que l’on pouvait obtenir pour terminer l’année en apothéose. On peut désormais déposer le gant en toute sérénité pour passer l’hiver".

Car Tanguy et ses coéquipiers comptent bien revenir encore plus fort en 2024. D’autant que le groupe ne variera presque pas (NDLR: Grégory Van Impe va remplacer Damien Famelart). "On a encore faim de victoires, de championnats, de tournois, de Coupe de Belgique. On a envie d’être encore plus régulier la saison prochaine. Ici, on va d’abord savourer ce titre et puis profiter d’un peu de repos. Mais dès janvier, on réattaquera la préparation pour être encore mieux préparé".

Thieulain a toutes les cartes en main pour réaliser la passe de trois et lancer une belle dynastie dans le monde ballant.