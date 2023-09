Thieulain sacré en N1: le début d'une série pour Dimitri Dupont?

D’autant plus que le collectif a pu se roder tout au long de la saison. À l’image d’un Dimitri qui a dû trouver sa place. "Ce fut dur de me mettre dans le bain. La saison a été difficile sur le plan sportif et aussi autrement. Cela explique pourquoi je n’ai pas toujours été présent. Il a aussi fallu m’adapter à une nouvelle équipe, à de nouveaux supporters, à un nouveau terrain. Mais on est tous monté en puissance durant les play-off. Moi le premier. Samedi, j’ai été très bon. Ici, un peu moins au tamis. Mais j’ai retrouvé mes sensations à la frappe. Je suis heureux d’avoir participé à ce titre. Mais maintenant qu’on y a goûté, on en espère d’autres".