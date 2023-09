Thieulain champion de N1: le goût d'inachevé a disparu chez Corentin Wattier

Autant on a imaginé sa déception l’an passé quand il a été privé des play-off à cause de sa profession, autant on sait à quel point sa joie était belle dimanche. Ce titre, Corentin Wattier voulait l’obtenir sur le terrain. Et il aura été l’un des grands artisans de ce 2e sacre thieulinois de suite. "Le sentiment de chose inachevée a totalement disparu, sourit le cordant. Ce titre, on a vraiment été jusqu’au bout pour le chercher. Dans cette formule à deux victoires, on a dû se battre jusqu’au 13e jeu aujourd’hui. On a vraiment ce sentiment d’avoir accompli quelque chose".