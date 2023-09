R2A dames: les Templeuvoises peuvent s’en mordre les doigts

Pas faux, mais si Templeuve n’est pas parvenu à vaincre le signe indien, c’est juste parce que l’équipe aura fait preuve d’une maladresse incompréhensible à un tel niveau. Certes, le match n’avait pas commencé à un haut rythme, Ottignies prenant les devants à 6-10 sans convaincre.

La réaction locale est belle et on pense l’Essor sur les bons rails quand l’équipe parvient une première fois à passer devant (17-16). C’est hélas tout le contraire qui se produit, Ottignies trouvant l’ouverture à distance à deux reprises avant d’entamer la seconde période à un rythme d’enfer (17-30). Les locales digèrent bien cet affront et reviennent progressivement. Mieux, Templeuve recolle à 34-34 mais la tension devient extrême, les deux équipes mettant quatre longues minutes avant d’inscrire un nouveau panier. Ottignies prend les commandes à une minute de la fin (38-40).

On se dit que rien n’est perdu mais Templeuve gaspille une nouvelle fois l’occasion d’égaliser. Après avoir loupé une multitude de lay-ups qui semblaient faciles, la sanction est irrévocable et ce sont les visiteuses qui décrochaient leur deuxième succès en autant de sorties cette saison.

Dans les rangs templeuvois, la déception était aussi grande que la frustration des joueuses. Zoé Agache était une des rares à accepter de commenter la défaite du jour: "C’est très dur car le coup était jouable. Une semaine après la lourde défaite à Boninne, on ne mérite pas un tel résultat. La chaleur n’a pas aidé le groupe réduit à huit joueuses mais il faut continuer à y croire et travailler en semaine pour empocher des victoires."

Alex De Witte était, pour sa part, partagé entre plusieurs sentiments: "Il y a d’abord la déception car on rate trop d’actions qui nous auraient permis de remporter la rencontre. Lorsqu’une fille rate des lay-ups, elle est la première à en être malheureuse et il ne sert à rien d’en rajouter. Il y a aussi la frustration car après une première remontée, on encaisse un 0-14 qui fait très mal et qui se paie en fin de partie. Il y a enfin l’optique de voir des progrès car l’équipe a eu du caractère pour revenir et n’a rien à se reprocher au niveau de l’engagement. Après une saison fantastique, on doit désormais apprendre à perdre et il faut se remettre au boulot très vite pour sortir de cette spirale négative."