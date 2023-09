Première note de la saison pour le CNT battu d'un seul but: "Encourageant!"

Il n’a pas manqué grand-chose, samedi, aux Tournaisiens pour la première sortie de leur saison en Superligue, à La Louvière. Chez une équipe qui jouera à nouveau les premiers rôles, il n’a manqué qu’un petit goal pour ne pas rentrer bredouille.

Menés de quatre buts (7-3) en fin de deuxième quart-temps, les hommes du nouvel entraîneur Simon Van Coppenael n’ont rien lâché malgré un effectif souffrant d’une absence celle de Jules Keunebrock suspendu suite à une carte rouge reçue en fin de saison précédente. "S’il était bien présent, Guillaume Kubat soigne encore une tendinite et il n’était pas à 100%, disait Justin Kubat. Ça ne nous a pas empêchés de poser des gros soucis aux Louviérois qui comptaient sur leur Monténégrin pour nous faire mal."

Sans véritable seconde pointe disponible suite à l’absence de Keunebrock, Mehdi Sidhoum était ponctuellement suppléé par Justin Kubat qui donnait le change à son opposant, ce qui motivait le restant de la troupe. Albert Minet et Geoffrey Dudzinski, l’une des recrues estivales, sonnaient la charge pour réduire la marque à 7-5 à la mi-match. Justin Kubat et Nathan Chudy, l’autre renfort à l’intersaison, répondaient à Brasseur pour amener le score à 8-7 à l’entame du dernier thème. "Là, ça se joue à peu de chose car on a la possibilité d’égaliser à 8-8. Si on a plus de réussite, je pense que La Louvière aurait plus paniqué et aurait été prenable", notait le joueur d’un CNT qui, malgré les nouveaux buts de Minet et Chudy, ne pouvait que rester dans le sillage des Loups qui soufflait un gros ouf de soulagement une fois le match fini.

Sans les montants…

Du côté tournaisien, les sentiments se mélangeaient. "Il y a de la déception, comme après toute défaite. Et de la frustration aussi car on a senti à un moment qu’on pouvait tout à fait arracher la victoire. On n’a pas eu de chance, touchant beaucoup trop les montants. Après, il y a de la fierté ! On a eu la bonne mentalité, on s’est accroché, on a su recoller au score. On perd mais il y a beaucoup de points positifs à retirer. On n’était pas au grand complet, on a donc dû plus tirer sur certains joueurs et, avec la fatigue, on s’est parfois précipité, faisant les mauvais choix. Mais en rectifiant le tir aux prochaines rencontres, on peut envisager l’avenir avec une certaine sérénité. C’est encourageant !"

On vous rappelle que Mouscron n’a pas combattu, Louvain ayant fait forfait (15-0). Dans les autres rencontres, il n’y a pas eu de surprise même si Malines n’a pas survolé son duel face à Tielt (11-9). Courtrai a dominé Eeklo (13-8) et Anvers s’est imposé 19-4 face à Alost. Ce prochain samedi, Tournai ira chez les Anversois tandis que Mouscron recevra La Louvière. Joli menu !