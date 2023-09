Pays Vert-Aische 0-0: le foot peut aussi être pure logique

Entre deux équipes qui n’avaient pris chacune qu’un but en 270 minutes avant qu’elles ne se rencontrent, fallait-il s’attendre à autre chose qu’un match fermé ? Quand un arbitre ne laisse que 13 secondes d’arrêt de jeu au terme de la première période, cela veut tout dire du peu de chose qui a pu se produire. Et pourtant, après 55 secondes de jeu, Galvez Y Lopez avait obligé Biévez à sortir un arrêt réflexe du pied. C’était un feu de paille, le reste de l’acte initial se résumant à un essai au-dessus de Mangunza et un contre mal exploité par Vandeville… C’est tout, rideau baissé !

La première équipe à le relever après la pause café était le Pays Vert ! Ainsi, entre la 52e et la 62e, les Athois connaissaient dix très bonnes minutes. Fosso expédiait un missile sur les poings d’Alves Monteiro. Cortvrint tentait bien sa chance des 16 m, son tir passant à côté. Vandeville osait la reprise lobée qui filait au-dessus de la barre. Puis, c’était au tour d’Aische de faire preuve de velléité à trois reprises également. Le coup-franc de Delooz trouvait les bras de Biévez. La percée de Beersaerts était dégagée en catastrophe par Bonnier. La tête de Becquevort était trop décroisée.

En fin de match, l’on sentait chaque équipe coincée entre l’envie de décrocher la victoire et celle de se contenter du nul vierge. Si les visiteurs inquéitaient encore deux fois Biévez, on en restait là, avec le sentiment que la logique était parfairement respectée.

"Un 2-2 ou un 3-3 !"

Dans chaque camp, on accordait ses violons: c’est un bon point même si on aurait pu aller chercher un succès ! "Le partage n’est pas illogique et je pense que le marquoir aurait pu être différent en fin de compte vu les occasions. Ça aurait pu être 2-2 ou 3-3, s’exclamait Pascal Verriest, coach du Pays Vert. Chaque formation a connu ses temps forts. Il a juste manqué de la concrétisation. C’est en tous les cas le regret qu’on doit avoir de notre côté. On a eu des possibilités mais il fallait sortir les bons gestes au bon moment et on n’a pas su le faire. On se contentera de ce point en se disant qu’on reste invaincu et qu’on est les premiers à avoir privé Aische d’une victoire cette saison."

"Gare à ce Pays Vert !"

De l’autre côté du couloir du stade des Géants, Brian Mangunza tenait un discours similaire: "C’est un bon point et on ne va pas le renier ! Maintenant, après avoir enchaîné trois victoires, on aurait bien souhaité continuer sur notre lancée. Mais on savait que ce déplacement à Ath serait compliqué, confiait le joueur aischois qui sait bien de quoi il parle, lui l’ancien de la maison. Cette saison, il faudra compter sur ce Pays Vert-là qui, en outre, a plusieurs joueurs blessés. Au complet, ce sera un client. Au regard de notre 10 sur 12, on le sera tout autant à partir du moment où on continue à bien bosser. Sur le plan mathématique, c’est très bon même si je pense qu’on aurait pu avoir le maximum ce dimanche soir car on a eu les plus belles occasions pour l’emporter. Dans le jeu, en première période, on était sans doute meilleur dans l’ensemble. Si on n’a pas super bien repris après la pause, on a ensuite vu un autre Aische qui était plus costaud en fin de partie, continuait celui qui n’a pas marqué contre ses anciennes couleurs. Ils m’ont remercié d’être resté muet. C’était mon petit cadeau ! Et en échange, j’ai eu droit à quelques jolis coups", rigolait le sympathique attaquant.